Franco Colapinto contó toda la verdad sobre su vínculo sentimental con Maia Reficco: "Estoy..."

"A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto”, admitió entre risas, dejando en evidencia que entiende perfectamente cómo funciona el juego mediático… aunque no siempre le guste quedar en el centro.

Y como buen showman inesperado, remató con humor: “No te sería nunca infiel, Juan. Ni a vos ni a Punch. Igual él está de novio, boludo. ¿No la viste a la novia de Punch? En el zoológico. Está de novio. Me mató, me mató. Por eso no lo fui a ver”

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Qué se dijo sobre Franco Colapinto y Maia Reficco

En La mañana con Moria (El Trece), el periodista Gustavo Méndez sorprendió al asegurar que Franco Colapinto estaría iniciando una relación con Maia Reficco, una figura muy reconocida dentro del ambiente artístico y con fuerte presencia en redes sociales.

Según detallaron, el vínculo habría comenzado meses atrás, en plena temporada de verano, y con el correr del tiempo se habría afianzado. Incluso, comentaron que la actriz habría decidido instalarse en Madrid para acompañar de cerca la rutina del piloto. A esto se suman distintas interacciones en redes que alimentaron las versiones sobre la cercanía entre ambos.

"Ya se puede decir que están de novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él", comenzó el periodista dando indicios del romance que luego terminaría revelando.

"Ella protagonizó varias obra en Broadway, diosa total. Viene de filmar una película en Atlanta. Fue a principio de año donde empezaron a conocerse y en la primera foto ella se puso el casco de Fórmula 1 de él", continuó detallando al aire.

Además, remarcó el buen presente sentimental del joven corredor y la evolución del vínculo en los últimos meses: "Colapinto está muy enganchado. Los vieron juntos también en Mónaco cenando. Algo que empezó como un amor de verano ya se convirtió en una relación".

Por su parte, Moria Casán aportó su mirada sobre la pareja y cómo podrían convivir dos carreras tan exigentes: "Creo que si son dos chicos número uno, uno en su rubro y otro en el otro, se van a respetar su individualidad para potenciar la pareja, no se van a absolver".

"Ella es una megafigura de Broadway, protagoniza obras que llenan teatros y eso no lo logra cualquiera, allá no va uno y se sube porque sí a un escenario. Es una verdadera número uno", agregaron en el programa.