Colapinto se enojó con Williams, tras su 11° puesto en Singapur: "Me pararon muy tarde"

“Venía apretando con Checo atrás. Después cuando me empecé a cansar, empecé a estar un poco más al límite y más complicado con estar cerca de las paredes porque era más fácil cometer un error. Igualmente estoy contento con el resultado”, dijo Franco Colapinto.

“Más no se podía hacer. Yo hice todo lo mejor que pude y creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde, y me pasó Pérez, si no, no me hubiera pasado. Creo que lo podría haber aguantado. Me costó mucho la carrera, pero creo que podría haber llegado a unos puntos si hubiéramos elegido bien estratégicamente el momento de parar”, indicó, algo molesto.

colapinto sing .jpg "Hice todo lo mejor que pude y creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde", dijo Colapinto. (Foto: archivo)

Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en Fórmula 1

La próxima prueba para Colapinto en la Fórmula 1 será el 20 de octubre, cuando dispute el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas.

El argentino sumará en Austin su cuarta carrera. Tras su muy buen debut en Monza, el argentino pasó por el circuito callejero de Azerbaiyán, donde logró entrar en los puestos de puntuación y este domingo en Singapur tuvo una sólida actuación.

Las próximas fechas del calendario de Fórmula 1: