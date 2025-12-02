La revelación que sacudió a la F1: la increíble ventaja que tiene Colapinto de cara al 2026

Honda está atrasado , tanto que Aston Martin podría no llegar a las primeras pruebas en Barcelona.

Ferrari enfrenta problemas con los materiales , ya que eligió un compuesto para los pistones que resultó ser incorrecto y ahora debe modificar el diseño.

Audi y Red Bull también arrastran retrasos en la construcción de sus motores.

Mercedes es el único fabricante sin rumores de complicaciones en su desarrollo.

Este último punto es central: Alpine utilizará el motor construido por Mercedes bajo el nuevo reglamento. Si ese motor es efectivamente el más avanzado y el único sin contratiempos, la escudería francesa arrancaría 2026 con una ventaja técnica inesperada.

Cómo afecta esta filtración al futuro de Franco Colapinto

La temporada 2026 será el debut de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en Fórmula 1. Y, paradójicamente, la crisis del resto de los fabricantes se convierte en una gran oportunidad para el argentino.

Si Mercedes entrega la unidad de potencia más completa del nuevo ciclo, Colapinto podría comenzar su primera temporada con un coche fiable, competitivo y sin los problemas iniciales que suelen afectar a los equipos durante los cambios reglamentarios.

En un año de incertidumbre generalizada, donde Ferrari lidia con rediseños de pistones, Honda con retrasos de fabricación y Red Bull con complicaciones internas, un motor estable puede ser la clave para que Alpine no quede relegado en el caos inicial.

Para Colapinto, eso significa:

Menor presión por compensar un déficit técnico.

Mayor enfoque en su rendimiento individual.

Más posibilidades de destacar si sus rivales directos pierden tiempo en resolver fallas.

Qué posibilidades reales tiene Alpine de aprovechar esta ventaja

La escudería francesa podría avanzar posiciones si complementa la unidad de potencia con un chasis competitivo. El motor es una pieza clave, pero no la única.

Con un propulsor sólido y un desarrollo aerodinámico acorde, Alpine podría reducir la diferencia con los equipos punteros y competir de igual a igual con otras escuderías clientes de Mercedes. Si el chasis no está a la altura, la ventaja del motor servirá, pero no será suficiente para un salto significativo.

Aun así, en términos de contexto, 2026 ofrece el escenario más favorable para Alpine en años: nueva normativa, rivales con problemas y un motor sin señales de crisis.

Cuándo se sabrá si los rumores son ciertos

El primer termómetro será el inicio de los test de pretemporada en Barcelona. Allí se podrá evaluar:

Qué equipos llegan con motores finalizados.

Cuáles presentan fallas o retrasos.

Qué tan grande es realmente la ventaja técnica de Mercedes.

Si los indicios se confirman, Alpine podría arrancar 2026 en una posición inesperadamente privilegiada. Y, con ello, Colapinto tendría frente a sí la mejor oportunidad posible para firmar un debut fuerte en la Fórmula 1.