Franco Colapinto reveló un detalle que lo llena de fe para Abu Dhabi

“El Circuito de Yas Marina es un circuito que he visitado varias veces, tanto en Fórmula 1 como en mi carrera como piloto junior. Es un buen circuito, con muchos desafíos diferentes y probablemente más posibilidades de adelantamiento”, expresó.

Este punto no es menor. La temporada 2025 lo enfrentó a circuitos nuevos, ritmos exigentes, condiciones cambiantes y la necesidad de adaptarse con velocidad. Regresar a un lugar que ya transitó en múltiples categorías —y también en actividades vinculadas a F1— representa una ventaja emocional y competitiva. No solo conoce los secretos del trazado: también sabe cómo gestionarlo, dónde arriesgar, cómo responder el auto en cada sector y qué ajustes pueden marcar diferencias.

Además, la posibilidad de tener “más oportunidades de adelantamiento” es clave para un piloto que este año demostró capacidad de remontada cuando el contexto lo permitió. En un final de temporada donde cada detalle puede influir, esa característica del circuito se transforma en un punto a favor.

Qué expectativas tiene Colapinto para el cierre del año

Con los aprendizajes de Qatar y los antecedentes positivos en Abu Dhabi, el argentino se mostró confiado en que Alpine podrá ofrecerle un auto competitivo para cerrar 2025 con buenas sensaciones. “Con condiciones similares previstas en Abu Dabi este fin de semana, estamos preparados y buscaremos aprovechar este potencial”, afirmó.

La referencia a las “condiciones similares” no es casual. En Qatar el equipo mostró ritmo, especialmente en carrera, pero no logró consolidarlo en todas las sesiones. Si ese rendimiento vuelve a aparecer en Yas Marina —y se evita la acumulación de errores—, el horizonte para Colapinto se vuelve más prometedor.

Más allá del resultado final, este cierre será una pieza importante en su primer año dentro de la máxima categoría. Terminar en un circuito donde se siente cómodo, después de haber identificado áreas de mejora y con un auto en desarrollo, puede dejarlo mejor posicionado para encarar la próxima temporada.

Horarios del GP de Abu Dhabi 2025 (hora argentina)

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30

Práctica Libre 2: 10

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10

Dónde ver el GP de Abu Dhabi en Argentina

Los fanáticos podrán seguir todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo a través de Disney+ (Plan Premium) y de la plataforma oficial F1 TV Pro. En televisión por cable, la señal encargada de la transmisión será Fox Sports.