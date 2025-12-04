En vivo Radio La Red
Franco Colapinto reveló un detalle que lo llena de fe para Abu Dhabi

El piloto argentino de Alpine afrontará el Gran Premio de Abu Dhabi con expectativas renovadas. Tras un fin de semana complicado en Qatar, destacó un factor clave del circuito de Yas Marina que puede favorecerlo en el cierre de la temporada 2025.

Franco Colapinto se prepara para cerrar un año intenso en la Fórmula 1. El piloto argentino afrontará el Gran Premio de Abu Dhabi con un optimismo medido, pero claro: después de un fin de semana complejo en Qatar, el trazado de Yas Marina aparece como un terreno más favorable y conocido para él. Esa familiaridad alimenta la ilusión de terminar la temporada 2025 con una actuación sólida.

Leé también La revelación que sacudió a la F1: la increíble ventaja que tiene Colapinto de cara al 2026
image

Colapinto llega a esta carrera tras jornadas en las que no pudo mostrar todo su potencial. Su paso por Qatar evidenció un rendimiento condicionado por errores propios y dificultades para trasladar ese ritmo a la pista. En ese contexto, y lejos de evitar el análisis, el piloto argentino eligió usar ese fin de semana como punto de inflexión. “Estaba claro que el coche tenía ritmo, pero nos costó demostrarlo este fin de semana. Cometí errores durante todo el fin de semana, pero mostramos más potencial en la carrera”, explicó.

Ese aprendizaje, según él mismo reconoce, puede convertirse en el combustible perfecto para afrontar la última fecha del calendario.

Cuál es el dato que ilusiona a Franco Colapinto en Abu Dhabi

El propio Colapinto dejó claro cuál es el factor que más lo entusiasma: su experiencia previa en el circuito de Yas Marina. A diferencia de otros trazados que recorrió este año por primera vez como piloto titular de Fórmula 1, Abu Dhabi es un viejo conocido.

“El Circuito de Yas Marina es un circuito que he visitado varias veces, tanto en Fórmula 1 como en mi carrera como piloto junior. Es un buen circuito, con muchos desafíos diferentes y probablemente más posibilidades de adelantamiento”, expresó.

Este punto no es menor. La temporada 2025 lo enfrentó a circuitos nuevos, ritmos exigentes, condiciones cambiantes y la necesidad de adaptarse con velocidad. Regresar a un lugar que ya transitó en múltiples categorías —y también en actividades vinculadas a F1— representa una ventaja emocional y competitiva. No solo conoce los secretos del trazado: también sabe cómo gestionarlo, dónde arriesgar, cómo responder el auto en cada sector y qué ajustes pueden marcar diferencias.

Además, la posibilidad de tener “más oportunidades de adelantamiento” es clave para un piloto que este año demostró capacidad de remontada cuando el contexto lo permitió. En un final de temporada donde cada detalle puede influir, esa característica del circuito se transforma en un punto a favor.

Qué expectativas tiene Colapinto para el cierre del año

Con los aprendizajes de Qatar y los antecedentes positivos en Abu Dhabi, el argentino se mostró confiado en que Alpine podrá ofrecerle un auto competitivo para cerrar 2025 con buenas sensaciones. “Con condiciones similares previstas en Abu Dabi este fin de semana, estamos preparados y buscaremos aprovechar este potencial”, afirmó.

La referencia a las “condiciones similares” no es casual. En Qatar el equipo mostró ritmo, especialmente en carrera, pero no logró consolidarlo en todas las sesiones. Si ese rendimiento vuelve a aparecer en Yas Marina —y se evita la acumulación de errores—, el horizonte para Colapinto se vuelve más prometedor.

Más allá del resultado final, este cierre será una pieza importante en su primer año dentro de la máxima categoría. Terminar en un circuito donde se siente cómodo, después de haber identificado áreas de mejora y con un auto en desarrollo, puede dejarlo mejor posicionado para encarar la próxima temporada.

Horarios del GP de Abu Dhabi 2025 (hora argentina)

Viernes 5 de diciembre

  • Práctica Libre 1: 6.30

  • Práctica Libre 2: 10

Sábado 6 de diciembre

  • Práctica Libre 3: 7.30

  • Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

  • Carrera: 10

Dónde ver el GP de Abu Dhabi en Argentina

Los fanáticos podrán seguir todas las sesiones —prácticas, clasificación y carrera— en vivo a través de Disney+ (Plan Premium) y de la plataforma oficial F1 TV Pro. En televisión por cable, la señal encargada de la transmisión será Fox Sports.

