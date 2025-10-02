En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

"Situación extrema": el contundente comunicado de la F1 que preocupa a Franco Colapinto

La Fórmula 1 declaró que Franco Colapinto y el resto de los pilotos se enfrentarán a una “situación extrema” para el Gran Premio de Singapur. Los detalles.

Situación extrema: el contundente comunicado de la F1 que preocupa a Franco Colapinto

La Fórmula 1 encendió las alarmas antes del Gran Premio de Singapur. A través de un comunicado oficial, la organización confirmó que el GP se disputará bajo “condiciones de calor extremo” y anunció una reglamentación excepcional para proteger a los pilotos, entre ellos Franco Colapinto, quien buscará sumar sus primeros puntos con Alpine.

image

El director de carrera, Rui Marques, notificó a los equipos que se permitirá el uso de chalecos refrigerantes dentro de los monoplazas. La decisión se tomó después de que el Servicio Meteorológico oficial proyectara un Índice de Calor superior a los 31°C durante distintos tramos de la competencia nocturna.

Por qué el GP de Singapur es tan exigente físicamente

Marina Bay es uno de los circuitos más duros del calendario. A diferencia de otros Grandes Premios, el calor no disminuye durante la noche: la temperatura se mantiene alta y la humedad supera ampliamente el 70%. En esas condiciones, los pilotos pueden perder hasta tres kilos en una sola carrera, que además suele extenderse cerca del límite reglamentario de dos horas.

No se trata solo de soportar el calor ambiente, sino de hacerlo dentro de una cabina sellada donde la temperatura puede superar los 50°C. En Qatar 2023, varios pilotos terminaron con atención médica y ese antecedente impulsó el desarrollo de los chalecos refrigerantes que ahora estarán autorizados.

Cómo funciona el chaleco refrigerante

El sistema consiste en un chaleco ajustado al cuerpo que contiene tubos por los que circula líquido frío conectado a un intercambiador de calor. Algunos pilotos lo probaron ya en carreras anteriores, como George Russell en Bahréin, quien aseguró que “aún puede mejorarse, pero funciona bien”.

Sin embargo, no todos se sienten cómodos: el espacio dentro del monoplaza es limitado y cualquier elemento adicional puede generar incomodidad. Por eso, la FIA no lo hizo obligatorio, pero colocó una regla para evitar ventajas: quienes no lo usen deberán cargar 0,5 kg de lastre adicional dentro del auto.

Cómo se prepara Franco Colapinto para esta carrera infernal

Colapinto ya vivió el calor de Singapur el año pasado cuando corría para Williams y lo recordó como una experiencia extrema: “El desafío físico único lo sentí el año pasado por primera vez”, reconoció.

Para esta temporada, aseguró haberse preparado especialmente. “Este año dediqué tiempo a un entrenamiento específico para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas”, afirmó el piloto argentino.

A pesar del desgaste que implica la carrera, Colapinto destacó que es uno de los circuitos más entretenidos del calendario: “Es rápido, con muchas combinaciones técnicas de curvas. Competir bajo las luces siempre es increíble y la ciudad es hermosa”.

Más allá de la pelea estratégica, el Gran Premio de Singapur suele convertirse en una batalla de resistencia. Con el protocolo de calor activado y una preparación física especial, Colapinto llega con un desafío doble: sobrevivir al desgaste y aprovechar cualquier oportunidad para meterse por primera vez en los puntos con Alpine.

Agenda del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30
  • Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30
  • Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

  • Carrera: 09.00

Todas las prácticas, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo por Disney+.

