"Situación extrema": el contundente comunicado de la F1 que preocupa a Franco Colapinto

No se trata solo de soportar el calor ambiente, sino de hacerlo dentro de una cabina sellada donde la temperatura puede superar los 50°C. En Qatar 2023, varios pilotos terminaron con atención médica y ese antecedente impulsó el desarrollo de los chalecos refrigerantes que ahora estarán autorizados.

Cómo funciona el chaleco refrigerante

El sistema consiste en un chaleco ajustado al cuerpo que contiene tubos por los que circula líquido frío conectado a un intercambiador de calor. Algunos pilotos lo probaron ya en carreras anteriores, como George Russell en Bahréin, quien aseguró que “aún puede mejorarse, pero funciona bien”.

Sin embargo, no todos se sienten cómodos: el espacio dentro del monoplaza es limitado y cualquier elemento adicional puede generar incomodidad. Por eso, la FIA no lo hizo obligatorio, pero colocó una regla para evitar ventajas: quienes no lo usen deberán cargar 0,5 kg de lastre adicional dentro del auto.

Cómo se prepara Franco Colapinto para esta carrera infernal

Colapinto ya vivió el calor de Singapur el año pasado cuando corría para Williams y lo recordó como una experiencia extrema: “El desafío físico único lo sentí el año pasado por primera vez”, reconoció.

Para esta temporada, aseguró haberse preparado especialmente. “Este año dediqué tiempo a un entrenamiento específico para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas”, afirmó el piloto argentino.

A pesar del desgaste que implica la carrera, Colapinto destacó que es uno de los circuitos más entretenidos del calendario: “Es rápido, con muchas combinaciones técnicas de curvas. Competir bajo las luces siempre es increíble y la ciudad es hermosa”.

Más allá de la pelea estratégica, el Gran Premio de Singapur suele convertirse en una batalla de resistencia. Con el protocolo de calor activado y una preparación física especial, Colapinto llega con un desafío doble: sobrevivir al desgaste y aprovechar cualquier oportunidad para meterse por primera vez en los puntos con Alpine.

Agenda del GP de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1 : 06.30 a 07.30

: 06.30 a 07.30 Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3 : 06.30 a 07.30

: 06.30 a 07.30 Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Todas las prácticas, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo por Disney+.