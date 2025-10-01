En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Singapur
FÓRMULA 1

El método extremo de Franco Colapinto para soportar el calor de Singapur y rendir al máximo en la F1

Franco Colapinto afronta uno de los desafíos más exigentes del calendario y explicó el entrenamiento especial que hizo para soportar el calor y la humedad del circuito urbano de Singapur.

Franco Colapinto no deja lugar a la improvisación. A los 21 años, el piloto argentino afronta uno de los fines de semana más demandantes desde que llegó a la Fórmula 1 y lo hace con una preparación específica que él mismo reveló en la previa del Gran Premio de Singapur. El trazado urbano de Marina Bay no solo exige precisión milimétrica entre muros y curvas encadenadas: también obliga a resistir temperaturas que superan los 30 grados con niveles de humedad que rozan el 80%.

image

Consciente de que el aspecto físico puede ser tan determinante como el técnico, Colapinto decidió someterse a un entrenamiento especial. “Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada. El desafío físico único lo sentí el año pasado por primera vez, así que este año me dediqué tiempo a un entrenamiento específico para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas”, explicó el piloto de Pilar en declaraciones oficiales del equipo Alpine.

Por qué Singapur es considerada la carrera más exigente de la Fórmula 1

El circuito de Marina Bay tiene 4.927 metros, 19 curvas y se corre totalmente de noche, bajo potentes luces artificiales que apenas logran disimular la sensación de estar dentro de una sauna. Los pilotos pueden perder hasta 3 kilos por deshidratación en carrera y soportan más de 60 grados dentro del cockpit. En ese escenario, Colapinto sabe que la diferencia no solo se marca con talento, sino con resistencia.

El recuerdo de 2024 actúa como una motivación. En su debut en este circuito, cuando todavía corría con Williams, clasificó 12º a solo siete milésimas de su compañero Alex Albon. El día de la carrera protagonizó una largada impecable: ganó tres posiciones en la primera curva, se metió entre los diez primeros y hasta provocó una queja de Albon por radio. Aguantó 29 vueltas en zona de puntos, pero una parada en boxes lo relegó al 11º puesto.

“El circuito en sí es muy divertido para manejar. Es rápido, con muchas combinaciones técnicas de curvas y, por lo general, las carreras son bastante buenas”, recordó. Y agregó: “Competir bajo las luces siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso que tenemos la suerte de poder visitar”.

Qué se juega Colapinto en este Gran Premio

Más allá del desafío deportivo, el contexto lo transforma en una carrera clave. Alpine atraviesa una temporada irregular y decidió enfocar gran parte de sus recursos en el desarrollo del auto de 2026. De momento, solo Pierre Gasly tiene contrato firmado para el próximo año. El segundo asiento se lo disputan Colapinto y el piloto de reserva del equipo, el estonio Paul Aron.

El asesor ejecutivo Flavio Briatore anticipó que la decisión se tomará entre finales de octubre y noviembre. Cada carrera cuenta. Y Singapur, por la exigencia que representa, puede ser una vitrina ideal para mostrar carácter.

Colapinto llega después de un fin de semana complicado en Azerbaiyán, pero mantiene la confianza. “Tuvimos un fin de semana difícil la última vez en Bakú, pero el equipo está completamente enfocado en las próximas carreras y buscaremos poner todo en conjunto para lograr un fin de semana exitoso”, aseguró.

Mientras sueña con sus primeros puntos en Fórmula 1, el argentino ya ganó la primera batalla: la preparación. Ahora falta la más importante: la del domingo bajo las luces de Marina Bay.

