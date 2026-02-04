En vivo Radio La Red
Lo que se viene para Colapinto en la Fórmula 1: así serán los tests clave de Bahréin

El piloto argentino afrontará en febrero dos tandas de ensayos en Bahréin con Alpine, en una pretemporada clave para dejar atrás un 2025 complejo y encarar el nuevo ciclo reglamentario.

Franco Colapinto continúa enfocado en su preparación para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y en los próximos días volverá a subirse al auto en uno de los momentos más importantes del calendario previo al inicio del campeonato: los tests de pretemporada en Bahréin. Para el piloto argentino, estas jornadas representarán una oportunidad clave para seguir sumando kilómetros, consolidar sensaciones y empezar a medir el verdadero potencial del nuevo Alpine.

image

(Foto: @AlpineF1Team/Instagram)

La actividad se desarrollará entre el 11 y el 13 de febrero en el Circuito Internacional de Sakhir, escenario habitual de los ensayos de pretemporada de la Máxima. Allí, todas las escuderías comenzarán a profundizar el trabajo con los autos diseñados bajo la nueva reglamentación técnica que rige desde este año.

Cómo serán los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin

Durante estas pruebas, los equipos contarán con libertad para organizar el tiempo en pista entre sus pilotos. Podrán dividir las sesiones en turnos de mañana y tarde o bien repartir los días de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades técnicas y deportivas. En el caso de Alpine, Colapinto tendrá un rol importante en la recopilación de datos y en la puesta a punto del A526.

Según se especula, los ensayos podrían realizarse a puertas cerradas, tal como ocurrió recientemente en España. Esta posibilidad surge a partir de los problemas de fiabilidad que varios equipos evidenciaron con los nuevos autos tras la implementación del reglamento 2026, lo que llevó a priorizar el trabajo interno y la evaluación técnica lejos de miradas externas.

Habrá más pruebas antes del inicio del campeonato

La pretemporada no se limitará a esos primeros tres días. Una semana más tarde, entre el 18 y el 20 de febrero, los pilotos volverán a girar nuevamente en Bahréin con el objetivo de afinar los últimos detalles antes del arranque oficial del campeonato. El primer Gran Premio de la temporada 2026 está programado del 6 al 8 de marzo en Australia, por lo que estas jornadas finales serán determinantes.

Para Colapinto, este período será fundamental no solo desde lo técnico, sino también desde lo anímico. El argentino buscará dejar atrás un difícil 2025, su año de estreno en Alpine, en el que no logró sumar puntos a lo largo de los 18 Grandes Premios que disputó.

Por qué hay optimismo en Alpine de cara a 2026

Las sensaciones dentro del equipo francés son muy diferentes a las del año pasado. Alpine dio un salto importante al comenzar a utilizar motores Mercedes, considerados entre los más competitivos de la categoría. Además, el equipo logró alcanzar el peso mínimo reglamentario y acumuló una gran cantidad de horas de trabajo en el túnel de viento, con el foco puesto en mejorar la aerodinámica del auto.

Ese cambio de escenario ya empezó a reflejarse en pista. Colapinto viene de completar una muy buena semana de pruebas en Barcelona, donde sumó una cantidad significativa de vueltas, algo clave para ganar confianza con el A526. En esos ensayos, además, dejó señales alentadoras en los tiempos: finalizó segundo en una de las sesiones de la primera jornada y cuarto en otro tramo de la práctica, apenas dos días después.

Con ese antecedente cercano y dos bloques de pruebas por delante en Bahréin, todo indica que Colapinto afronta un 2026 con un contexto más favorable para mostrar su verdadero potencial en la Fórmula 1.

