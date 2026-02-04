Lo que se viene para Colapinto en la Fórmula 1: así serán los tests clave de Bahréin

Según se especula, los ensayos podrían realizarse a puertas cerradas, tal como ocurrió recientemente en España. Esta posibilidad surge a partir de los problemas de fiabilidad que varios equipos evidenciaron con los nuevos autos tras la implementación del reglamento 2026, lo que llevó a priorizar el trabajo interno y la evaluación técnica lejos de miradas externas.

Habrá más pruebas antes del inicio del campeonato

La pretemporada no se limitará a esos primeros tres días. Una semana más tarde, entre el 18 y el 20 de febrero, los pilotos volverán a girar nuevamente en Bahréin con el objetivo de afinar los últimos detalles antes del arranque oficial del campeonato. El primer Gran Premio de la temporada 2026 está programado del 6 al 8 de marzo en Australia, por lo que estas jornadas finales serán determinantes.

Para Colapinto, este período será fundamental no solo desde lo técnico, sino también desde lo anímico. El argentino buscará dejar atrás un difícil 2025, su año de estreno en Alpine, en el que no logró sumar puntos a lo largo de los 18 Grandes Premios que disputó.

Por qué hay optimismo en Alpine de cara a 2026

Las sensaciones dentro del equipo francés son muy diferentes a las del año pasado. Alpine dio un salto importante al comenzar a utilizar motores Mercedes, considerados entre los más competitivos de la categoría. Además, el equipo logró alcanzar el peso mínimo reglamentario y acumuló una gran cantidad de horas de trabajo en el túnel de viento, con el foco puesto en mejorar la aerodinámica del auto.

Ese cambio de escenario ya empezó a reflejarse en pista. Colapinto viene de completar una muy buena semana de pruebas en Barcelona, donde sumó una cantidad significativa de vueltas, algo clave para ganar confianza con el A526. En esos ensayos, además, dejó señales alentadoras en los tiempos: finalizó segundo en una de las sesiones de la primera jornada y cuarto en otro tramo de la práctica, apenas dos días después.

Con ese antecedente cercano y dos bloques de pruebas por delante en Bahréin, todo indica que Colapinto afronta un 2026 con un contexto más favorable para mostrar su verdadero potencial en la Fórmula 1.