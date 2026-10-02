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Complicado panorama para Franco Colapinto en Malasia: la nueva penalización que recibió

Franco Colapinto completó las dos primeras prácticas del Gran Premio de Bahréin en Malasia en una jornada marcada por un particular plan de trabajo de Alpine. El argentino afrontará un fin de semana condicionado en el circuito de Sepang.

Complicado panorama para Franco Colapinto en Malasia. (Foto: Reuters)

Complicado panorama para Franco Colapinto en Malasia. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto completó las dos primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de Bahréin en Malasia en un viernes marcado por el trabajo específico de Alpine y por las penalizaciones que condicionarán su posición de largada. El argentino terminó 19° en la Práctica Libre 1 y 22° en la FP2, mientras el equipo concentró buena parte de su programa en preparar el auto para la carrera del domingo.

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La jornada en el Circuito Internacional de Sepang comenzó con una noticia que modificó el panorama de Colapinto. Alpine decidió instalar en su monoplaza un quinto motor de combustión interna Mercedes, superando las cuatro unidades permitidas por temporada sin sanción. La modificación implica una penalización de diez lugares en la grilla.

A ese castigo se suman los cinco puestos que el argentino arrastraba desde el Gran Premio de Azerbaiyán, donde los comisarios lo responsabilizaron por el accidente que involucró a Pierre Gasly y Lando Norris.

De esta manera, Colapinto acumula 15 posiciones de penalización para la largada del domingo, una situación que llevó a Alpine a plantear un programa diferente para el argentino durante los entrenamientos.

Cómo le fue a Colapinto en las prácticas de Malasia

En la primera sesión, el piloto argentino terminó 19° con un tiempo de 1m40s531, mientras que su compañero Pierre Gasly quedó séptimo con 1m38s715. El más rápido fue Max Verstappen, quien marcó 1m37s520.

Sin embargo, la diferencia entre los Alpine estuvo relacionada también con los distintos programas de trabajo. Mientras Gasly buscó rendimiento a una vuelta, Colapinto rodó con mayor carga de combustible y se concentró especialmente en el ritmo de carrera, teniendo en cuenta que deberá recuperar posiciones el domingo.

El panorama no cambió demasiado en la segunda práctica. Colapinto completó 31 vueltas y terminó en la 22ª posición, mientras Gasly consiguió meterse entre los diez primeros y finalizó décimo.

El argentino registró 1m43s391 como su mejor vuelta, en una sesión en la que volvió a trabajar principalmente con una configuración orientada a tandas largas.

Charles Leclerc de Ferrari fue el más rápido de la FP2

Charles Leclerc con Ferrari lideró la PL2. (Foto: Reuters)

Charles Leclerc con Ferrari lideró la PL2. (Foto: Reuters)

La segunda práctica tuvo un nuevo líder. Charles Leclerc llevó a Ferrari al primer puesto con un tiempo de 1m37s528, apenas ocho milésimas más lento que la marca con la que Verstappen había dominado la FP1 y que se mantuvo como el mejor registro absoluto del viernes.

Isack Hadjar terminó segundo, a apenas 99 milésimas, mientras que Lando Norris se ubicó tercero. Verstappen fue cuarto, seguido por Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell y Kimi Antonelli.

Gasly consiguió llevar el otro Alpine hasta el décimo puesto, con un tiempo de 1m38s588, a 1s060 de Leclerc.

La tanda terminó además con un Virtual Safety Car provocado por Gabriel Bortoleto, quien debió detener su Audi sobre la pista por un inconveniente en la caja de cambios cuando restaban pocos minutos para el cierre.

Por qué Alpine cambió el motor de Colapinto

Franco Colapinto con Alpine. (Foto: archivo)

Franco Colapinto con Alpine. (Foto: archivo)

La escudería francesa aprovechó un fin de semana que ya estaba condicionado por la sanción heredada de Bakú para colocar una nueva unidad de potencia en el auto del argentino.

El reglamento permite utilizar cuatro motores de combustión interna durante la temporada, pero Colapinto ya había agotado ese cupo. Alpine decidió montar ahora el quinto V6 Mercedes y asumir la penalización correspondiente.

La estrategia le permitirá contar con una unidad con menos desgaste para el tramo final del campeonato, concentrando además dos penalizaciones en un mismo Gran Premio.

El argentino no es el único piloto sancionado por modificaciones en la unidad de potencia. Isack Hadjar y Arvid Lindblad también afrontan castigos relacionados con cambios de componentes durante el fin de semana de Sepang.

Qué le queda a Colapinto en el GP de Bahréin en Malasia

Con las primeras dos prácticas terminadas, la actividad continuará el sábado con la FP3 desde la 1.30 de la madrugada de la Argentina.

La clasificación comenzará a las 5, mientras que la carrera se disputará el domingo desde las 4 de la mañana, siempre en horario argentino.

Para Colapinto, la clasificación tendrá un significado diferente al habitual. La penalización acumulada lo obligará a retroceder en la parrilla independientemente del resultado del sábado, por lo que la puesta a punto para la carrera y el ritmo en tandas largas aparecen como factores especialmente importantes.

El argentino tendrá así por delante un fin de semana cuesta arriba en su primera experiencia competitiva en Sepang, con una estrategia de Alpine enfocada principalmente en preparar una remontada desde el fondo durante la carrera del domingo.

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