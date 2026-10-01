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Franco Colapinto habló tras el incidente con Pierre Gasly y contó qué pasó con Alpine

El piloto argentino se refirió al choque que protagonizó y que dejó fuera de carrera a Pierre Gasly y Lando Norris. Contó qué habló con Flavio Briatore y explicó cómo quedó la situación con el británico en la previa del Gran Premio de Bahréin.

Franco Colapinto habló tras el incidente con Gasly y contó qué pasó con Alpine: Nuestros planes nunca cambiaron

Franco Colapinto habló tras el incidente con Gasly y contó qué pasó con Alpine: "Nuestros planes nunca cambiaron"

Franco Colapinto volvió a hablar públicamente sobre el accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó con su carrera y la de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, además de involucrar al piloto de McLaren Lando Norris. Antes del Gran Premio de Bahréin, que se llevará adelante en Sepang, Malasia, el argentino dialogó con la prensa y brindó detalles de lo sucedido.

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Franco Colapinto 

El piloto reconoció que se trató de un error importante y asumió la responsabilidad por lo ocurrido. Sin embargo, descartó que el episodio haya modificado los planes que Alpine tiene para su futuro dentro de la Fórmula 1.

Fue un bloqueo, un error simple y tonto, todos los pilotos lo han tenido. Lando y Oscar lo tuvieron también, no es algo que haya que mirar con un análisis exhaustivo. Lo que pasa es que nos costó muchos puntos, pero el error es muy simple”, explicó.

La charla con Flavio Briatore después del accidente

Uno de los momentos que Colapinto repasó fue la conversación que mantuvo con Flavio Briatore, una de las principales autoridades de Alpine. El argentino contó que después del accidente hubo distintas reuniones dentro del equipo para analizar lo sucedido y determinar qué podían aprender de aquella situación.

“Hay veces donde todo el mundo está enfadado y es complicado. Flavio es un gran líder y es de los mejores que he tenido, sabe manejar muy bien estas situaciones y hacer al equipo mejor”, sostuvo Colapinto.

El piloto aseguró que asumió rápidamente la responsabilidad por lo ocurrido y que su intención fue trabajar junto al equipo para superar el episodio. “Nada más pude tomé toda la responsabilidad, estoy triste por lo que pasó, pero hemos tenido muchas charlas como equipo”, señaló.

Según explicó, las conversaciones no estuvieron centradas solamente en el error puntual, sino también en cómo evitar que una situación similar vuelva a producirse durante una carrera.

Colapinto descartó cambios en sus planes con Alpine

Después del choque comenzaron a circular versiones sobre las posibles consecuencias internas que podía tener el accidente para el piloto argentino. Colapinto negó que Alpine haya modificado sus planes a partir de lo ocurrido y aseguró que regresó rápidamente al trabajo en la fábrica del equipo.

Hemos mirado todo, hemos aprendido y ya es pasado. No es cierto, fui enseguida a trabajar a la fábrica y nuestros planes de futuro nunca cambiaron”, afirmó.

El argentino reconoció que Briatore estaba molesto por lo ocurrido, especialmente porque el accidente involucró a dos autos de Alpine y también terminó afectando a Norris. Sin embargo, sostuvo que internamente recibió comprensión de parte de los integrantes del equipo.

“Claro que Flavio estaba enfadado, lo último que quieres es crear una situación así. Estábamos haciendo un gran trabajo Pierre y yo. Fue un bloqueo, fue muy mala suerte llevarme a Pierre, a tu compañero, y a Lando, y crear todo esto”, explicó.

Colapinto remarcó que el equipo decidió dejar atrás el episodio y concentrarse en las próximas carreras. “Lo hemos arreglado internamente y han sido todos muy comprensivos conmigo”, afirmó.

Qué pasó con Lando Norris después del choque

El accidente también generó repercusiones entre Colapinto y Lando Norris, quien había cuestionado la maniobra inmediatamente después de la carrera y había planteado la posibilidad de una suspensión para el argentino.

Con el paso de los días, sin embargo, ambos pilotos tuvieron una conversación y la situación quedó resuelta. Colapinto explicó que entendió la reacción inicial del británico por el contexto en el que ocurrió el accidente.

“Fue el calor del momento. Me sorprendió un poco lo que dijo, pero enseguida se disculpó, se creó mucho ‘hate’. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros. Está todo bien entre nosotros, hemos hablado”, contó.

El piloto argentino también se refirió a las consecuencias que tuvieron esas declaraciones en las redes sociales y al volumen de mensajes que recibieron tanto él como Norris después del episodio.

Colapinto aprovechó la conversación para referirse nuevamente a la repercusión que tienen las redes sociales sobre los pilotos. Según explicó, los comentarios y ataques después de una carrera pueden afectar a los deportistas y no están vinculados exclusivamente con una determinada nacionalidad o grupo de seguidores.

Es muy complicado porque viene de casi cada fanbase, hay algunas más apasionadas que otras. Hacemos lo que podemos, pero es imposible de controlar”, sostuvo.

El argentino remarcó que los pilotos también son personas y que los mensajes publicados en redes pueden generar consecuencias que quienes los escriben no siempre contemplan.

“No sabes lo que puedes crear escribiendo, somos todos sensibles, seres humanos”, expresó. En ese sentido, pidió no atribuir ese tipo de comportamientos únicamente a los seguidores argentinos y sostuvo que situaciones similares se producen entre distintas comunidades de fanáticos.

El respaldo de Verstappen y Russell

Después del Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto también recibió mensajes de Max Verstappen y George Russell. El argentino destacó especialmente la actitud del piloto de Red Bull y relacionó su reacción con experiencias similares que atravesaron otros competidores.

Max fue muy comprensivo, siempre lo ha sido, ha cometido errores y lo entiende. Es un campeón y entiende estas situaciones”, señaló.

Colapinto también recordó un episodio protagonizado por Kimi Antonelli en Austria, al señalar que un error durante una carrera puede tener consecuencias mucho mayores que la maniobra que lo origina.

Cómo se prepara para su primera experiencia en Sepang

Más allá de las repercusiones del accidente, Colapinto ya puso el foco en la próxima competencia y en su primera experiencia en el circuito de Sepang, Malasia.

El argentino explicó que el equipo trabajó con anticipación para reunir información sobre el trazado y sobre el comportamiento de la unidad de potencia. “Creo que estamos bien preparados. Llegamos tarde a propósito para poder tener más datos de Malasia y más datos de la unidad de potencia”, explicó.

También destacó las características del circuito y las condiciones que podrían encontrarse durante el fin de semana. “Es bueno, es bastante divertido, difícil. Parece caluroso, así que veremos cómo están las condiciones”, comentó.

Para Colapinto, el objetivo inmediato es dejar atrás el episodio de Azerbaiyán y volver a competir. “Ya tengo ganas de esta carrera. Los momentos difíciles nos hacen más fuertes. Ojalá podamos seguir adelante y tener un buen fin de semana aquí”, sostuvo.

El objetivo de Alpine después del accidente

El piloto argentino insistió en que el equipo busca utilizar lo ocurrido en Bakú como una experiencia para mejorar y evitar situaciones similares en el futuro. “Fortalecer al equipo después de estos momentos es nuestro objetivo”, explicó.

“Cuando las cosas van mal o cuando pasan momentos complicados, es importante que nos mantengamos unidos y entender qué hacer mejor para mejorar de cara al futuro y para que no vuelva a pasar”, señaló.

Finalmente, Colapinto volvió a reconocer la gravedad de lo ocurrido y aseguró que ya está concentrado en las próximas carreras. “Al final es un gran error, con una consecuencia muy grave. Fue un bloqueo en un relanzamiento que tuvo una consecuencia muy grande para el equipo, es normal que todos estén enojados, es algo que no debería pasar”, afirmó.

Y cerró con un mensaje hacia el futuro: “Tenemos que seguir con todo el equipo, sigamos empujando, sigamos aprendiendo de estos momentos difíciles”.

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