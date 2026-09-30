Curvas "ciegas", humedad al 90% y "Peligro por Calor": los desafíos que enfrentará Colapinto en Malasia

Ante pronósticos oficiales que prevén sensaciones térmicas por encima de los 31 °C, la FIA emitió un comunicado declarando formalmente el estado de “Peligro por Calor” (Heat Hazard). Respaldada en el Artículo B1.5.10 del reglamento, la entidad activó protocolos especiales de refrigeración y control físico para resguardar la salud de los competidores.

A todo esto se le suma la amenaza constante de diluvios tropicales repentinos que pueden anegar el asfalto en cuestión de minutos, transformando la elección de los neumáticos en una decisión estratégica límite.

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En el terreno de las estadísticas oficiales, la pista conserva registros emblemáticos. La vuelta rápida histórica en carrera pertenece a Lewis Hamilton, quien en la edición 2017 marcó un tiempo de 1:34.086 al volante de su Mercedes. En tanto, el máximo ganador en la historia de la pista es el alemán Sebastian Vettel, seguido en el historial por Michael Schumacher.

Sin referencias previas sobre el asfalto asiático y con condiciones climáticas destructivas para el compuesto de los neumáticos traseros, el argentino enfocó sus trabajos en maximizar las sesiones de simulador previo y lograr un ajuste rápido en la carga aerodinámica. El fin de semana en Sepang pondrá a prueba la capacidad de aprendizaje del bonaerense en el plano de la máxima exigencia.