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FÓRMULA 1

Curvas "ciegas", humedad al 90% y "Peligro por Calor": los desafíos que enfrentará Colapinto en Malasia

Franco Colapinto enfrentará las exigencias del circuito de Sepang por el GP de Bahréin. La FIA declaró "Peligro por Calor".

Franco Colapinto 

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Franco Colapinto se prepara para uno de los exámenes técnicos y físicos más complejos de su incipiente carrera dentro de la elite de la Fórmula 1. El piloto argentino desembarcará por primera vez en el trazado de Malasia para disputar el Gran Premio de Bahréin, competencia que debió mudar su sede de tierras árabes ante el conflicto bélico en Medio Oriente que no garantizaba las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo del evento deportivo.

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Franco Colapinto y Pierre Gasly

Diseñado por el reconocido arquitecto alemán Hermann Tilke, el Circuito Internacional de Sepang cuenta con una longitud de 5,543 kilómetros distribuida en 15 curvas (5 hacia la izquierda y 10 a la derecha). La pista combina sectores trabados de altísima velocidad con rectadas kilométricas donde se alcanzan marcas superiores a los 330 km/h en la recta principal.

Dentro de sus variantes más complejas sobresale el encadenado de las curvas 7 y 8, un tramo técnico que se transita casi a fondo sometiendo a los monoplazas a exigentes cargas g, como así también la curva 15, una horquilla de inclinación negativa donde un leve exceso al momento de frenar se traduce en la pérdida inmediata de la posición.

Por qué la FIA declaró el estado de "Peligro por Calor" para la carrera en Sepang

Las condiciones atmosféricas representan uno de los factores más extremos del trazado malayo. Con registros de humedad que superan holgadamente el 80% o 90%, la temperatura interna en el habitáculo roza los 50 °C, provocando que los pilotos pierdan hasta tres kilos de masa corporal durante la competencia a causa de la deshidratación.

Ante pronósticos oficiales que prevén sensaciones térmicas por encima de los 31 °C, la FIA emitió un comunicado declarando formalmente el estado de “Peligro por Calor” (Heat Hazard). Respaldada en el Artículo B1.5.10 del reglamento, la entidad activó protocolos especiales de refrigeración y control físico para resguardar la salud de los competidores.

A todo esto se le suma la amenaza constante de diluvios tropicales repentinos que pueden anegar el asfalto en cuestión de minutos, transformando la elección de los neumáticos en una decisión estratégica límite.

Cuáles son los récords históricos de Sepang y cómo se prepara Franco Colapinto

En el terreno de las estadísticas oficiales, la pista conserva registros emblemáticos. La vuelta rápida histórica en carrera pertenece a Lewis Hamilton, quien en la edición 2017 marcó un tiempo de 1:34.086 al volante de su Mercedes. En tanto, el máximo ganador en la historia de la pista es el alemán Sebastian Vettel, seguido en el historial por Michael Schumacher.

Sin referencias previas sobre el asfalto asiático y con condiciones climáticas destructivas para el compuesto de los neumáticos traseros, el argentino enfocó sus trabajos en maximizar las sesiones de simulador previo y lograr un ajuste rápido en la carga aerodinámica. El fin de semana en Sepang pondrá a prueba la capacidad de aprendizaje del bonaerense en el plano de la máxima exigencia.

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