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Bomba en el fútbol europeo: Lionel Messi se convirtió en el dueño de un club español

Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del CD Eldense del ascenso español. El club emitió un comunicado oficial.

Lionel Messi 

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El mapa empresarial y deportivo de Lionel Messi sumó este jueves un hito histórico. La dirigencia del Club Deportivo Eldense hizo oficial la adquisición de la institución por parte del astro argentino, marcando su desembarco formal como propietario de un club en el fútbol profesional de Europa. La operación, que llevaba semanas de negociaciones, se confirmó mediante un comunicado publicado por la entidad alicantina que milita en la Segunda División de España.

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Lionel Messi y Lamine Yamal

Messi y sus hijos con la camiseta de la UE Cornella. (Foto: @ue_cornella)

“La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social”, remarcó la institución fundada en 1921. Asimismo, se aclaró que la transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD) bajo los términos de la Ley del Deporte.

En qué situación deportiva e institucional se encuentra el CD Eldense tras la compra de Messi

El desembarco de la figura rosarina se concreta en medio de un escenario delicado para el equipo de la provincia de Alicante. En el plano futbolístico, el Eldense marcha en el decimoséptimo lugar de la tabla con apenas cinco puntos en siete partidos (un triunfo, dos empates y cuatro derrotas), ubicándose al borde de la zona de descenso. Tras la destitución de Claudio Barragán semanas atrás, la dirigencia presentó el pasado 16 de septiembre a Javi Calleja como director técnico con contrato hasta 2028.

En el ámbito institucional, el club venía de movimientos marcados: tras la gestión de Pascual Pérez, en octubre de 2025 la entidad había sido adquirida por un grupo inversor colombiano liderado por Juan Carlos Trujillo. Más recientemente, también había trascendido el interés del empresario argentino Ricardo Pini para hacerse con el control del club por una cifra cercana a los 12 millones de euros, antes de concretarse la venta al capitán de la Selección Argentina.

Cómo quedó conformado el mapa empresarial de Lionel Messi en el fútbol

La compra del conjunto alicantino consolida la red global de inversiones que el futbolista proyecta para su etapa posterior al retiro profesional. Su estructura incluye el proyecto de base Leones FC en Rosario (fundado por su familia), la alianza estratégica en el Deportivo LSM de Uruguay junto a Luis Suárez y la adquisición en abril de la Unió Esportiva Cornellà, institución del amateurismo catalán reconocida por su cantera.

A todo este entramado se suma su acuerdo firmado con la Major League Soccer, el cual le garantiza la opción contractual de ingresar como propietario minoritario del Inter Miami una vez que concluya su carrera como futbolista profesional.

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