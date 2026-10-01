Bomba en el fútbol europeo: Lionel Messi se convirtió en el dueño de un club español

En el ámbito institucional, el club venía de movimientos marcados: tras la gestión de Pascual Pérez, en octubre de 2025 la entidad había sido adquirida por un grupo inversor colombiano liderado por Juan Carlos Trujillo. Más recientemente, también había trascendido el interés del empresario argentino Ricardo Pini para hacerse con el control del club por una cifra cercana a los 12 millones de euros, antes de concretarse la venta al capitán de la Selección Argentina.

Cómo quedó conformado el mapa empresarial de Lionel Messi en el fútbol

La compra del conjunto alicantino consolida la red global de inversiones que el futbolista proyecta para su etapa posterior al retiro profesional. Su estructura incluye el proyecto de base Leones FC en Rosario (fundado por su familia), la alianza estratégica en el Deportivo LSM de Uruguay junto a Luis Suárez y la adquisición en abril de la Unió Esportiva Cornellà, institución del amateurismo catalán reconocida por su cantera.

A todo este entramado se suma su acuerdo firmado con la Major League Soccer, el cual le garantiza la opción contractual de ingresar como propietario minoritario del Inter Miami una vez que concluya su carrera como futbolista profesional.