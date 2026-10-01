Pierre Gasly habló del choque de Franco Colapinto en Bakú: "Fue un error caro, pero..."

Qué dijo Gasly sobre las disculpas de Franco Colapinto y la gestión de Flavio Briatore

Gasly confirmó que el argentino de 23 años se acercó de manera personal para pedirle disculpas tras el choque en el trazado callejero: “Vino a disculparse. Fue una lástima que yo fuera el coche contra el que se estrelló, pero ya lo procesé un par de días y ahora estoy en Malasia con ganas de lo que viene”. De cara a lo que resta de torneo, el galo fue categórico sobre la relación entre ambos: “Nos vamos a necesitar mutuamente para terminar en el quinto lugar y nos necesitaremos el próximo año. Tenemos que mirar hacia adelante”.

Por su parte, el bonaerense viajó directamente a la base que la escudería posee en el sur de Inglaterra para analizar lo ocurrido junto a los ingenieros y dialogar con la cúpula directiva. “Por supuesto, Flavio estaba enfadado, como todos en el equipo. Y, por supuesto, estoy muy triste por lo que pasó, pero como equipo tuvimos muchas conversaciones, aprendimos y tenemos que seguir adelante”, reveló el oriundo de Pilar. Asimismo, el piloto argentino valoró la contención del asesor ejecutivo: “Flavio es un gran líder de equipo, uno de los mejores. Es muy bueno en este tipo de situaciones, sabe cómo gestionarlas y cómo hacer que el equipo mejore. Así que siempre he confiado en él en estas cosas”.