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Pierre Gasly habló del choque de Franco Colapinto en Bakú: "Fue un error caro, pero..."

Pierre Gasly dio por cerrado el choque con Franco Colapinto en Bakú. Confirmó las disculpas del argentino y el plan de Alpine.

Pierre Gasly dio por cerrado el choque con Franco Colapinto en Bakú. 

Pierre Gasly dio por cerrado el choque con Franco Colapinto en Bakú. 

Luego de la tensión vivida en el Gran Premio de Azerbaiyán, Pierre Gasly decidió dar por terminado el capítulo sobre el accidente en pista que protagonizó junto a Franco Colapinto. El incidente dejó a ambos monoplazas de Alpine fuera de carrera en las calles de Bakú y privó a la escudería de sumar puntos clave. De cara al Gran Premio de Bahréin —que se disputará en el circuito de Sepang, Malasia—, el piloto francés eligió brindar un mensaje de unidad institucional para concentrar los esfuerzos en la recta final de la temporada.

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Colapinto dejó este sábado fuera del GP de Azerbaiyán a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y a Lando Norris, de McLaren.

“Fue un error desafortunado que salió caro. Pero está todo bien. Sabemos lo que tenemos que hacer y el objetivo está muy claro”, afirmó Gasly durante la conferencia de prensa oficial. En su análisis, el galo remarcó que la estructura debe aprovechar cada oportunidad que queda en el calendario para defender el quinto lugar del campeonato de Constructores.

Por qué cambió la postura de Pierre Gasly tras su enojo inicial con Colapinto

La actitud mostrada por el francés en territorio malasio distó de la frustración exhibida apenas bajó del auto en Bakú, donde la decepción por la pérdida de puntos resultó evidente. Con el correr de las jornadas, el corredor explicó que pudo procesar las emociones del momento para enfocarse en la convivencia interna del equipo.

“En el calor del momento, estás con la adrenalina a tope, desbordado por la emoción, frustración, decepción, con la carrera terminada. Fue un golpe muy duro para nosotros como equipo”, detalló sobre lo sucedido en suelo azerbaiyano. Al mismo tiempo, planteó el camino para encarrilar la situación en el taller: “La única manera de seguir adelante es simplemente volver a unirnos y ponernos en marcha más fuertes como equipo”.

Qué dijo Gasly sobre las disculpas de Franco Colapinto y la gestión de Flavio Briatore

Gasly confirmó que el argentino de 23 años se acercó de manera personal para pedirle disculpas tras el choque en el trazado callejero: “Vino a disculparse. Fue una lástima que yo fuera el coche contra el que se estrelló, pero ya lo procesé un par de días y ahora estoy en Malasia con ganas de lo que viene”. De cara a lo que resta de torneo, el galo fue categórico sobre la relación entre ambos: “Nos vamos a necesitar mutuamente para terminar en el quinto lugar y nos necesitaremos el próximo año. Tenemos que mirar hacia adelante”.

Por su parte, el bonaerense viajó directamente a la base que la escudería posee en el sur de Inglaterra para analizar lo ocurrido junto a los ingenieros y dialogar con la cúpula directiva. “Por supuesto, Flavio estaba enfadado, como todos en el equipo. Y, por supuesto, estoy muy triste por lo que pasó, pero como equipo tuvimos muchas conversaciones, aprendimos y tenemos que seguir adelante”, reveló el oriundo de Pilar. Asimismo, el piloto argentino valoró la contención del asesor ejecutivo: “Flavio es un gran líder de equipo, uno de los mejores. Es muy bueno en este tipo de situaciones, sabe cómo gestionarlas y cómo hacer que el equipo mejore. Así que siempre he confiado en él en estas cosas”.

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