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Sin partidos cerca: el inédito parate que atraviesa River en pleno Torneo Clausura

River atraviesa un inusual parate en plena competencia entre la fecha FIFA y la postergación de su partido. Los motivos.

River atraviesa un inusual parate en plena competencia entre la fecha FIFA y la postergación de su partido. 

River atraviesa un inusual parate en plena competencia entre la fecha FIFA y la postergación de su partido. 

River atraviesa un escenario verdaderamente inusual para esta etapa de la temporada. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio quedará sumido en un extenso receso de tres semanas sin competencia oficial, estando exactamente 21 días sin disputar un encuentro por los puntos. La última presentación de la banda roja se produjo el pasado 19 de septiembre, cuando tropezó por 2-1 frente a Huracán en el Estadio Monumental, y su retorno a las canchas recién está programado para el sábado 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Leé también River perdió con Huracán 2-1 en el Monumental y Ponzio sumó su primera derrota como DT del Millonario
@riverplate

Esta ventana vacía dentro del calendario del Millonario responde a la combinación del parate por la ventana internacional de selecciones y a una postergación acordada institucionalmente. La dirigencia de Núñez solicitó formalmente la reprogramación del duelo correspondiente a la fecha 11 frente a Sarmiento de Junín, motivado por la gran cantidad de futbolistas citados a la Selección Argentina que le generaban una merma directa al plantel. Tras la aprobación por parte de la AFA, dicho compromiso en Junín quedó reprogramado para el miércoles 14 de octubre.

Por qué es tan particular este parate para el River de Leonardo Ponzio

Un receso de tres semanas de duración resulta llamativo al darse en pleno desarrollo de la competencia de primera división, al punto de tratarse de un tiempo más afín a una pretemporada que al ritmo de un campeonato. Esta situación también encuentra explicación en el calendario del elenco de Núñez, que actualmente solo compite en el certamen local tras quedar eliminado previamente de la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Sin embargo, para el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio este tiempo sin minutos oficiales representará una oportunidad clave para trabajar el funcionamiento colectivo tras la caída en Núñez y enfocar los esfuerzos en la enfermería del club.

A qué futbolistas lesionados podrá recuperar River durante este receso

El tiempo exclusivo para entrenamientos y puesta a punto le permitirá a Ponzio afinar la recuperación de nombres fundamentales que venían arrastrando problemas físicos. Entre los afectados se encuentra Thiago Almada, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante el partido ante el Globo.

A su vez, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Tobías Andrada, quien fue desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina a causa de una molestia muscular, y de Aníbal Moreno, quien avanza a paso firme en su proceso de rehabilitación tras superar una discopatía lumbar para sumarse a la brevedad a los trabajos grupales.

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