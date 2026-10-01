Sin partidos cerca: el inédito parate que atraviesa River en pleno Torneo Clausura

River atraviesa un escenario verdaderamente inusual para esta etapa de la temporada. El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio quedará sumido en un extenso receso de tres semanas sin competencia oficial, estando exactamente 21 días sin disputar un encuentro por los puntos. La última presentación de la banda roja se produjo el pasado 19 de septiembre, cuando tropezó por 2-1 frente a Huracán en el Estadio Monumental, y su retorno a las canchas recién está programado para el sábado 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Clausura.