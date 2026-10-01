Sin partidos cerca: el inédito parate que atraviesa River en pleno Torneo Clausura

A qué futbolistas lesionados podrá recuperar River durante este receso

El tiempo exclusivo para entrenamientos y puesta a punto le permitirá a Ponzio afinar la recuperación de nombres fundamentales que venían arrastrando problemas físicos. Entre los afectados se encuentra Thiago Almada, quien sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante el partido ante el Globo.

A su vez, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Tobías Andrada, quien fue desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina a causa de una molestia muscular, y de Aníbal Moreno, quien avanza a paso firme en su proceso de rehabilitación tras superar una discopatía lumbar para sumarse a la brevedad a los trabajos grupales.