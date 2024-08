Con Argentina si, con Alemania no: Gonzalo Peillat se quedó sin la medalla de oro

Gonzalo Peillat, el jugador argentino de hockey que fue criticado después de festejar un gol ante Argentina y realizar polémicas declaraciones, no logró sumar una nueva medalla de oro en su carrera: Alemania cayó en la final ante Países Bajos en el torneo de hockey masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024. El defensor, quien había sido campeón olímpico con Los Leones en Río 2016, no pudo repetir el éxito esta vez, quedando en el segundo escalón del podio. Con Argentina si, con Alemania no...