Moria Casán cumple 80 años: los mensajes más especiales de los famosos para la diva

Moria Casán cumplió 80 años el 16 de agosto y en medio de la expectativa por el estreno de su serie por Netflix recibió el saludo de muchos famosos a través de las redes sociales en ese día tan especial.
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La actriz y conductora Moria Casán cumple el domingo 80 años el 16 de agosto y en las redes se observaron varias dedicatorias especiales de los famosos.
Moria Casán cumplió 80 años el 16 de agosto y en medio de la expectativa por el estreno de su serie por Netflix recibió el saludo de muchos famosos a través de las redes sociales en ese día tan especial.
Nora Cárpena, su compañera en la emblemática obra Brujas, comentó : “Por tantas horas de camarines compartidas. Tantas charlas, tantos llantos, tantas risas. Gracias por tu energía. Feliz cumple 80 amiga @moria_laone”.
Ángel de Brito, conductor de LAM, compartió varias fotos junto a la One y expresó: “Feliz cumple. Siempre cada encuentro es una fiesta. Los últimos 20 años fueron un placer cada noche juntos en el Bailando. Qué minon que sos”.
“@moria_laone Feliz vida, cumple. Reina generosa, amorosidad, creatividad, sos tan lo más genia. Te amo eternamente, gracias, gracias, gracias por ser tan vos. Leonina amada, feliz cumple, te amo”, precisó la actriz Leticia Brédice quien interpreta a Susana Giménez en la serie de Moria Casán.
Vicky Xipolitakis, quien tiene una amistad de años con Moria Casán en el espectáculo, comentó desde sus historias de Instagram: “Mo, feliz cumpleaños. Años llenos de historias, recuerdos y enseñanzas. Sos familia, sos eterna, sos irrepetible. Gracias por estar siempre, por haber confiado en mí, por escucharme y por compartirme tu sabiduría; gracias por ser familia. Te amo @moria_laone. Gracias por tanto y por tantos años compartidos. Feliz 80 años One, feliz todo, Mo. Te amo. Tu Vikinga”.
Belén Francese le dedicó un emotivo posteo desde las redes a la diva: “Feliz cumple comadre adorada @moria_laone. De tantas fotos juntas y momentos elegí esta foto que fue espontánea porque refleja tanto de vos, empatía, compañera, bondadosa, sabia, consejera, gurú, frontal, me escaneaste del día uno y lo más hermoso: leal e incondicional como ninguna. Gracias infinitas y siempre ILOVE. Belu. A seguir celebrándolo todo”.
Y María Fernanda Callejón, quien trabaja con ella en el ciclo La mañana con Moria, mostró una foto de las dos abrazadas en el estudio: “Feliz cumple Mo”, escribió.
Moria Casán se refirió a las llamativas ausencias de Susana Giménez y Lali Espósito en el estreno de su biopic y lanzó una contundente definición.
La diva explicó en Bondi Live cuál es actualmente el vínculo que mantiene con su colega y confirmó que no recibió ningún mensaje de felicitación por el lanzamiento de la serie.
"Susana no me escribió para felicitarme, nosotros no nos hablamos. Con Mirtha me hablo más, a veces cuando va al programa me manda mensajes. Con Susana estamos distanciadas hace un montón de tiempo, que no nos hablamos", expresó la One durante la entrevista.
"No es un enfrentamiento, es una distancia. Yo siempre contesté con una ironía sobre Susana, capaz a ella le molestó. En la serie se ve mucho compañerismo, en el momento que estuvimos nos acompañamos mucho. Ella se divertía mucho conmigo y yo con ella", explicó al recordar el vínculo que tuvieron durante años.
Y sobre Lali Espósito, la diva comentó: "De Lali no sé nada, no sé por qué no vino, de invitar se ocupa Netflix. A mí me preguntaron quién quería que vaya y dentro de esa gente no estaba Lali porque no era de mi círculo familiar", señaló sobre la ausencia de la cantante al evento.