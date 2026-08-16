Moria Casán cumple 80 años: los mensajes más especiales de los famosos para la diva

Vicky Xipolitakis, quien tiene una amistad de años con Moria Casán en el espectáculo, comentó desde sus historias de Instagram: “Mo, feliz cumpleaños. Años llenos de historias, recuerdos y enseñanzas. Sos familia, sos eterna, sos irrepetible. Gracias por estar siempre, por haber confiado en mí, por escucharme y por compartirme tu sabiduría; gracias por ser familia. Te amo @moria_laone. Gracias por tanto y por tantos años compartidos. Feliz 80 años One, feliz todo, Mo. Te amo. Tu Vikinga”.

Belén Francese le dedicó un emotivo posteo desde las redes a la diva: “Feliz cumple comadre adorada @moria_laone. De tantas fotos juntas y momentos elegí esta foto que fue espontánea porque refleja tanto de vos, empatía, compañera, bondadosa, sabia, consejera, gurú, frontal, me escaneaste del día uno y lo más hermoso: leal e incondicional como ninguna. Gracias infinitas y siempre ILOVE. Belu. A seguir celebrándolo todo”.

Y María Fernanda Callejón, quien trabaja con ella en el ciclo La mañana con Moria, mostró una foto de las dos abrazadas en el estudio: “Feliz cumple Mo”, escribió.

Moria Casán contó por qué Susana Giménez y Lali Espósito no fueron al estreno de su serie

Moria Casán se refirió a las llamativas ausencias de Susana Giménez y Lali Espósito en el estreno de su biopic y lanzó una contundente definición.

La diva explicó en Bondi Live cuál es actualmente el vínculo que mantiene con su colega y confirmó que no recibió ningún mensaje de felicitación por el lanzamiento de la serie.

"Susana no me escribió para felicitarme, nosotros no nos hablamos. Con Mirtha me hablo más, a veces cuando va al programa me manda mensajes. Con Susana estamos distanciadas hace un montón de tiempo, que no nos hablamos", expresó la One durante la entrevista.

"No es un enfrentamiento, es una distancia. Yo siempre contesté con una ironía sobre Susana, capaz a ella le molestó. En la serie se ve mucho compañerismo, en el momento que estuvimos nos acompañamos mucho. Ella se divertía mucho conmigo y yo con ella", explicó al recordar el vínculo que tuvieron durante años.

Y sobre Lali Espósito, la diva comentó: "De Lali no sé nada, no sé por qué no vino, de invitar se ocupa Netflix. A mí me preguntaron quién quería que vaya y dentro de esa gente no estaba Lali porque no era de mi círculo familiar", señaló sobre la ausencia de la cantante al evento.