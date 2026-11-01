Con gol de Di Lollo, Boca le ganó el Superclásico a un River que terminó con nueve jugadores

Boca manejó la ventaja y River sufrió otra expulsión

El segundo tiempo comenzó con modificaciones en ambos equipos. En Boca, Facundo Herrera ingresó por Ayrton Costa, mientras que en River Lautaro Pereyra reemplazó a Lucas Silva.

El Millonario intentó acercarse al arco rival en los primeros minutos, aunque sin generar peligro concreto para Montero. Del otro lado, el Xeneize buscó aprovechar los espacios que dejaba un rival con un futbolista menos.

A los ocho minutos, Santiago Ascacibar consiguió filtrarse en el área y llegó a conectar la pelota ante la salida de Beltrán, pero la jugada terminó con una infracción sobre el arquero. Poco después, Sebastián Villa tuvo una oportunidad inmejorable para ampliar la diferencia: le robó la pelota a Otamendi, quedó de cara al arco, pero definió sin precisión.

Con el correr de los minutos llegaron más cambios y algunas amonestaciones. Alan Velasco ingresó por Leonel Flores y recibió una tarjeta amarilla a los 22 minutos, luego de una discusión con Montiel. También fueron amonestados Lautaro Blanco y, tras su ingreso, Enner Valencia.

Montiel vio la roja y River terminó con nueve

La situación de River se complicó todavía más a los 33 minutos del complemento. Gonzalo Montiel fue expulsado por una fuerte infracción sobre Lautaro Blanco y dejó al equipo de Leonardo Ponzio con apenas nueve futbolistas.

El lateral demoró varios minutos en abandonar el campo de juego y, antes de retirarse, realizó gestos hacia la hinchada de Boca. La roja terminó de condicionar las posibilidades del Millonario de buscar el empate.

Ponzio movió el banco y dispuso el ingreso de Giovanni González por Tomás Galván a los 38 minutos. En Boca, Enner Valencia ya había reemplazado a Merentiel y, sobre el cierre, Tomás Belmonte entró por Leandro Paredes.

Boca se quedó con el Superclásico en La Bombonera

Con dos jugadores más durante buena parte del complemento, Boca sostuvo la ventaja conseguida en la primera etapa y terminó celebrando ante su clásico rival.

El equipo xeneize se llevó los tres puntos gracias al gol de Di Lollo, mientras que River cerró una tarde complicada, marcada por las dos expulsiones y la imposibilidad de encontrar el camino para igualar el marcador.

Así, el Superclásico de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 terminó con victoria de Boca por 1-0 en La Bombonera, frente a un River que disputó el tramo final con nueve futbolistas.