Guillermo Francella se luce en Netflix con la película que sigue causando furor en la plataforma

De qué trata "Granizo" en Netflix

La historia de Granizo sigue a Miguel Flores, un meteorólogo televisivo que interpretó Guillermo Francella con su particular estilo entre lo carismático y lo sarcástico. Durante años, su personaje fue el más querido de la pantalla chica, hasta que una tormenta cambió todo.

Miguel falló en la predicción de un temporal devastador y pasó en cuestión de horas de ser un ídolo mediático a transformarse en el enemigo público número uno. La furia del público, los comentarios en redes sociales y el repudio generalizado lo obligaron a abandonar Buenos Aires. Sin otra opción, regresó a Córdoba, su tierra natal, donde comenzó un viaje personal lleno de encuentros inesperados, reencuentros familiares y reflexiones sobre el costo de la fama.

Granizo Película 1.jpg

Este arco narrativo, que combina sátira y ternura, convirtió a la película en una propuesta diferente. No se trató solo de una comedia ligera, sino de una historia que se animó a mostrar la vulnerabilidad detrás del éxito y la necesidad de reconectar con las raíces.

La dirección de Marcos Carnevale aportó dinamismo y un lenguaje visual atractivo que hicieron de Granizo una película pensada para un público amplio. El ritmo narrativo no decae y cada giro de la historia abre la puerta a nuevas emociones.

Granizo Netflix 1

El elenco con Guillermo Francella

Guillermo Francella

Peto Menahem

Romina Fernandes

Martín Seefeld

Laura Fernández

Eugenia Guerty

Viviana Saccone

Horacio Fernández

Norman Briski

Nicolás Scarpino

El impacto de "Granizo" en Netflix

Desde su estreno, Granizo fue tendencia en varios países. Se ubicó rápidamente entre las películas más vistas de Netflix en Argentina, pero también alcanzó altos niveles de audiencia en Latinoamérica y España.

Granizo Netflix 1

La clave estuvo en el efecto sorpresa. Aunque la premisa parecía sencilla (un meteorólogo que falla en su pronóstico), la película logró atrapar al espectador con giros inesperados y un tono que combina humor popular con crítica social.

El público valoró especialmente la capacidad de Francella para transitar registros diferentes en una misma historia. Su personaje pasó de la soberbia al ridículo, y de la risa al llanto, con una naturalidad que solo un actor de su talla podía sostener.

Granizo Netflix 4

El legado de Guillermo Francella en Netflix

Para Guillermo Francella, Granizo significó un nuevo hito en su carrera. Conocido por éxitos televisivos como Casados con hijos y películas como El secreto de sus ojos o El clan, el actor volvió a demostrar que puede liderar proyectos masivos sin perder autenticidad.

En Netflix, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito inmediato. Cada producción que lo incluye despierta interés internacional, algo que pocos actores de la región lograron. Con Granizo, su figura trascendió las fronteras del cine argentino y consolidó su lugar en el streaming global.

Granizo Netflix 3

Por qué ver "Granizo" en Netflix

A pesar de haberse estrenado en 2022, la película sigue generando conversación. Muchos usuarios la recomiendan como una de las mejores opciones del catálogo argentino en Netflix, mientras que críticos y especialistas la señalan como un ejemplo de cómo una comedia puede tener impacto duradero en la era digital.

El caso de Granizo demuestra que el cine argentino puede competir en igualdad de condiciones con producciones internacionales cuando logra combinar calidad narrativa, actuaciones sólidas y temas universales.

Tráiler de la película "Granizo" en Netflix