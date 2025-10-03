El gesto más desconsiderado de Alex Caniggia en medio de un triste anucio laboral de Melody Luz

“Estoy medio bajón porque tengo que dar de baja mi marca por el momento”, se lamentó la bailarina y madre de la pequeña Venezia en la red social X días atrás.

Y luego vía Instagram amplió: "Ya lo puse en X, estoy medio bajón porque le tengo que dar una pausa a Melody Luz shop. Es imposible equiparar precios con las importaciones, pagar sueldos a quienes son parte de la marca, reinvertir y que aún así me quede resto".

"Sé que lamentablemente no soy la única que está pasando por lo mismo y eso me duele más. Pienso vender todo lo que está en stock y ojalá se sumen con vestuario para muestra pero está muy difícil", reconoció preocupada la bailarina.

Por esto, el anuncio del nuevo auto de Alex Caniggia fiel a su estilo generó polémica en las redes a poco de la publicación su pareja contando que no estaba pasando un buen momento por la baja a su emprendimiento.

La pareja igualmente pasa por un gran momento tras la reconociliación y hace poco bromearon en un video con la posibilidad de que Venezia tenga un heramanito: “Me parece que estás pidiendo hermanito, ¿no? ¿Querés que venga Giorgio? ¿O no? Sí, me parece que sí”, le decía el conductor a su pequeña hija.

melody luz mensaje situacion economica

melody luz mensaje situacion economica 2

alex caniggia nuevo auto

Cómo fue la separación y reconciliación de Alex Caniggia y Melody Luz

Cabe recordar que Melody Luz y Alex Caniggia se reconciliaron a fines de junio de 2025, confirmando su vuelta a través de redes sociales con fotos y mensajes emotivos luego de separarse en medio de un gran escándalo.

La pareja había estado separada por casi tres meses luego de la decisión que tomó ella de distanciarse y comenzó a las semanas un romance con el cocinero Santiago del Azar, con quien rompió el vínculo para regresar con el padre de su hija.

"Todas las cosas que me pasaron las comuniqué y después si nada cambia o mejora, se toman decisiones. Yo me quedo muy tranquila que hice las cosas bien. Yo hago las cosas a tiempo y de buena forma, sin faltarle el respeto a nadie", dijo en su momento Melody Luz en charla con Intrusos (América Tv) sobre las razones de su distancia de Alex y el comienzo de relación con Santiago del Azar.

En su momento, Alex Caniggia confirmó aquella separación de Melody con un posteo en el que aparecía junto a ella y su hija Venezia declarando que ellas eran "las únicas mujeres de mi vida".