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Furor por la Selección Argentina: el pedido de la AFA a la FIFA ante la gran demanda de entradas ante Cabo Verde

El presidente de la AFA confirmó que inició tratativas reglamentarias para conseguir remanentes de localidades de cara al choque de 16vos de final en el Hard Rock Stadium, ante la impactante cifra de miles de fanáticos que se trasladaron sin sus tickets asegurados.

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Foto: Reuters 

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La locura que despierta el conjunto nacional en territorio norteamericano sumó un nuevo capítulo logístico fuera de los campos de juego. La pasión e ilusión que despierta la Selección Argentina volvió a quedar reflejada en la previa del cruce de los 16vos de final del Mundial frente a Cabo Verde. Ante la enorme demanda de entradas por parte de los simpatizantes albicelestes, la AFA inició gestiones formales con la FIFA para intentar que una mayor cantidad de hinchas puedan acceder al Hard Rock Stadium de Miami, el imponente escenario que albergará el primer duelo de eliminación directa para los dirigidos por Lionel Scaloni.

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Foto: Reuters

Así lo confirmó públicamente el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, quien explicó que están en tratativas junto al organismo que organiza la Copa del Mundo para ampliar la disponibilidad de tickets de manera inmediata. El gran afluente de público en el estado de Florida obligó a las autoridades de la calle Viamonte a intervenir para buscar una solución de cara al compromiso del próximo viernes.

Cómo conseguir entradas remanentes para ver a la Selección Argentina ante Cabo Verde

La dirigencia del fútbol argentino se encuentra abocada a revisar la capacidad disponible junto a las autoridades de la federación internacional. “Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible. Un partido que nadie esperaba que haya tanta convocatoria como la que va a haber. Estamos solicitando qué remanentes hay para que la gente pueda comprar y acceder”, sostuvo el presidente de la AFA en diálogo con el programa No se pudo, emitido por la plataforma Vorterix.

Para llevar una solución concreta a los hinchas, el mandatario también reveló que existe la posibilidad técnica de que se liberen aquellas localidades que habían sido adquiridas con anticipación y que finalmente no sean utilizadas por simpatizantes de otras nacionalidades, lo que permitiría ponerlas nuevamente a la venta a través de los canales oficiales.

“Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y podrá ir más gente. Viajaron 50 mil personas sin entrada… pero es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, aunque no entran todos”, agregó Tapia, exponiendo con total crudeza el masivo e impresionante respaldo popular que acompaña a la delegación en los Estados Unidos.

Cuál es el objetivo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Más allá de las complicaciones logísticas que depara la boletería, la máxima autoridad de la AFA también aprovechó la oportunidad para referirse al plano estrictamente deportivo y al gran objetivo que persigue el plantel en esta cita ecuménica.

Al ser consultado sobre las metas del grupo de futbolistas, Tapia fue contundente respecto al gran sueño del bicampeonato: “Nuestro objetivo es jugar la final el 19 de julio y lograr el bicampeonato. Esta Selección se preparó para eso, sabiendo que es un Mundial muy difícil, distinto. Tenemos mucha confianza, hay que ir partido a partido”, sentenció.

Con Argentina ya debidamente instalada entre las 16 mejores selecciones del torneo y con el respaldo de miles de hinchas que prometen copar la ciudad de Miami, el grupo mantiene intacta la ilusión de volver a pelear por el título máximo del deporte y defender la corona mundialista conseguida en Qatar 2022.

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