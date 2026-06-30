Furor por la Selección Argentina: el pedido de la AFA a la FIFA ante la gran demanda de entradas ante Cabo Verde

“Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y podrá ir más gente. Viajaron 50 mil personas sin entrada… pero es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, aunque no entran todos”, agregó Tapia, exponiendo con total crudeza el masivo e impresionante respaldo popular que acompaña a la delegación en los Estados Unidos.

Cuál es el objetivo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Más allá de las complicaciones logísticas que depara la boletería, la máxima autoridad de la AFA también aprovechó la oportunidad para referirse al plano estrictamente deportivo y al gran objetivo que persigue el plantel en esta cita ecuménica.

Al ser consultado sobre las metas del grupo de futbolistas, Tapia fue contundente respecto al gran sueño del bicampeonato: “Nuestro objetivo es jugar la final el 19 de julio y lograr el bicampeonato. Esta Selección se preparó para eso, sabiendo que es un Mundial muy difícil, distinto. Tenemos mucha confianza, hay que ir partido a partido”, sentenció.

Con Argentina ya debidamente instalada entre las 16 mejores selecciones del torneo y con el respaldo de miles de hinchas que prometen copar la ciudad de Miami, el grupo mantiene intacta la ilusión de volver a pelear por el título máximo del deporte y defender la corona mundialista conseguida en Qatar 2022.