El dólar oficial volvió a subir y cerró por encima de los $1.500 por tercer día consecutivo

En línea con la evolución del mercado oficial, el dólar blue también avanzó $10 y cerró en $1.525.

Los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista. El contado con liquidación registró una suba de 0,7% y alcanzó los $1.577, su valor más alto desde el 22 de octubre.

El contado con liquidación registró una suba de 0,7% y alcanzó los $1.577, su valor más alto desde el 22 de octubre. (Foto archivo)

La actividad también fue intensa en el mercado de futuros. Allí se concretaron operaciones por un monto equivalente a U$S 1.700 millones, con bajas en los contratos de vencimiento más cercano y leves incrementos en las posiciones desde diciembre en adelante.

El contrato para fines de julio, que concentró la mayor parte del volumen negociado, retrocedió $3, equivalente a 0,2%, y cerró en $1.507. La baja contrastó con el avance observado en el mercado mayorista y fue interpretada por operadores como una señal de intervención oficial mediante la venta de contratos para moderar la evolución de ese precio de referencia.

Para fines de julio, el techo de la banda cambiaria se ubicará en $1.844,85, de acuerdo con la actualización vinculada a la inflación de mayo, que fue de 2,1%. Ese nivel se encuentra $337,85 por encima de la cotización del contrato negociado en A3 Mercados, una diferencia de 22,4%.