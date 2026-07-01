El dólar oficial volvió a subir y cerró por encima de los $1.500 por tercer día consecutivo

El dólar oficial volvió a subir este miércoles y cerró por encima de los $1.500 por tercera jornada consecutiva. La cotización al público en el Banco Nación avanzó $10 y finalizó en $1.510 para la venta, su nivel más alto desde el 24 de octubre.
La cotización en el Banco Nación avanzó $10 y terminó en $1.510 para la venta. El mercado registró un elevado volumen de operaciones, mientras que los dólares financieros y el blue también mostraron subas.
La cotización en el Banco Nación avanzó $10 y terminó en $1.510 para la venta. (Foto: archivo)
El dólar oficial volvió a subir este miércoles y cerró por encima de los $1.500 por tercera jornada consecutiva. La cotización al público en el Banco Nación avanzó $10 y finalizó en $1.510 para la venta, su nivel más alto desde el 24 de octubre.
La suba se produjo en una rueda marcada por una demanda sostenida y un importante volumen de operaciones en el mercado cambiario. En el segmento mayorista, el dólar ganó $7, equivalente a un incremento de 0,5%, y cerró en $1.489, muy cerca del récord nominal de $1.492 alcanzado el 24 de octubre del año pasado.
Durante 2026, la cotización mayorista acumula una suba de $34, lo que representa un avance de 2,3%. El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los U$S 823,9 millones.
El movimiento del mercado se dio mientras el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene vigente el esquema de bandas cambiarias. La autoridad monetaria fijó el límite superior del régimen en $1.808,13, por lo que el tipo de cambio mayorista quedó a $319,13 de ese techo, una diferencia equivalente al 21,4%.
En línea con la evolución del mercado oficial, el dólar blue también avanzó $10 y cerró en $1.525.
Los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista. El contado con liquidación registró una suba de 0,7% y alcanzó los $1.577, su valor más alto desde el 22 de octubre.
La actividad también fue intensa en el mercado de futuros. Allí se concretaron operaciones por un monto equivalente a U$S 1.700 millones, con bajas en los contratos de vencimiento más cercano y leves incrementos en las posiciones desde diciembre en adelante.
El contrato para fines de julio, que concentró la mayor parte del volumen negociado, retrocedió $3, equivalente a 0,2%, y cerró en $1.507. La baja contrastó con el avance observado en el mercado mayorista y fue interpretada por operadores como una señal de intervención oficial mediante la venta de contratos para moderar la evolución de ese precio de referencia.
Para fines de julio, el techo de la banda cambiaria se ubicará en $1.844,85, de acuerdo con la actualización vinculada a la inflación de mayo, que fue de 2,1%. Ese nivel se encuentra $337,85 por encima de la cotización del contrato negociado en A3 Mercados, una diferencia de 22,4%.