Conmoción en el rugby: murió un jugador argentino tras un golpe en la cabeza

Cómo fue el accidente que derivó en la tragedia

El episodio ocurrió durante un partido oficial de la categoría intermedia, organizado por la Unión de Rugby Club del Paraguay. El encuentro llevaba apenas 29 minutos cuando Racca cayó al suelo y no pudo reincorporarse. De inmediato fue atendido, pero la situación se tornó crítica.

Según relató el fiscal, en las imágenes del partido no se observa un golpe brusco ni un contacto de gran intensidad en el instante de la caída. Esta particularidad abrió una línea de investigación para determinar si hubo una colisión previa, ya sea con un rival o incluso con un compañero, que pudo haber ocasionado la lesión letal.

“Ya tenemos el video de aproximadamente 30 minutos y vamos a estar buscando alguna colisión que pudo haber tenido el jugador”, indicó Escobar.

Qué dijo la autopsia sobre la causa de muerte

El estudio forense determinó que Racca murió a raíz de un traumatismo cráneo encefálico cerrado. Este tipo de lesiones puede producirse por un golpe fuerte en la cabeza, incluso cuando los efectos no son inmediatos.

Los resultados coincidieron con las primeras sospechas de la médica forense Lourdes Saucedo, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue para realizar la autopsia. De esta forma, se descartaron otras causas y se confirmó que el accidente deportivo estuvo directamente relacionado con el deceso.

Cómo sigue la investigación del caso

La fiscalía de Paraguay continuará analizando el material audiovisual del partido para identificar el momento exacto en el que se produjo el impacto. Aunque no se registró un choque violento en la jugada de la caída, la hipótesis principal apunta a que Racca habría sufrido un golpe anterior que terminó desencadenando el desenlace fatal.

La investigación busca no solo establecer cómo se produjo la lesión, sino también aportar claridad al caso para evitar especulaciones. “Estamos revisando cada detalle del encuentro, porque queremos determinar con certeza en qué momento se originó el traumatismo”, explicó Escobar.

El impacto en el rugby argentino

La noticia conmocionó a la comunidad del rugby argentino, que sigue con atención lo ocurrido en Paraguay. El Old King Club, institución a la que pertenecía Racca, quedó devastada por la pérdida de uno de sus jugadores en plena competencia.

La tragedia también abrió un debate sobre la seguridad en el rugby amateur y la necesidad de reforzar las medidas de prevención ante lesiones en la cabeza, un tema que ya venía siendo abordado por distintas uniones y federaciones a nivel mundial.

Mientras tanto, la familia, los compañeros y los amigos de Racca atraviesan horas de profundo dolor, en un episodio que quedará marcado como uno de los más tristes del rugby argentino en los últimos tiempos.

El comunicado de la Unión del Rugby del Paraguay

Desde la Unión de Rugby del Paraguay expresamos nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca, integrante del Old King Club, ocurrido durante el partido disputado en fecha 14 de septiembre en las instalaciones de la Unión de Rugby del Paraguay.

En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby.

Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido. La causa del fallecimiento será confirmada por las autoridades médicas competentes una vez que se cuente con la información oficial y con la autorización de la familia.