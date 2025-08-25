Independiente tomó una fuerte decisión sobre sus socios tras los incidentes con la U de Chile

Expulsión de socios y derecho de admisión de por vida

El club confirmó además que los barras identificados “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida”.

De esta manera, la institución busca dar una señal fuerte contra los violentos y marcar una postura institucional firme en el marco del escándalo.

Los dirigentes también remarcaron que el objetivo es garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse y que los responsables “nunca más vuelvan a pisar un estadio de fútbol”.

Independiente publicó un video sobre los incidentes ante la U de Chile

Los hechos de violencia registrados durante el partido revancha entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el pasado 20 de agosto de 2025, siguen generando fuertes repercusiones. A más de 48 horas del escándalo, el club argentino compartió un video institucional que resume lo ocurrido y ofrece una visión oficial desde la perspectiva de la entidad organizadora.

El material audiovisual no solo describe con detalle los incidentes en el estadio Libertadores de América, sino que también señala responsabilidades y anuncia acciones concretas contra los implicados.

Lo que debía ser una noche de fútbol continental, se transformó en una escena de violencia sin precedentes. Según el relato institucional, los incidentes comenzaron con agresiones de parte de la hinchada visitante, quienes habrían sido los primeros en iniciar los disturbios dentro del estadio.

Desde rotura de cámaras de seguridad, ataques al personal del club, hasta la destrucción de baños y utilización de escombros como armas, la grabación de Independiente denuncia que la violencia fue planificada y ejecutada con brutalidad.