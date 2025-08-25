En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente
Avellaneda
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

Independiente tomó una fuerte decisión sobre sus socios tras los incidentes con la U de Chile

A la espera de la decisión de Conmebol por la brutal violencia entre hinchas y barrabravas en el partido por la Copa Sudamericana, el “Rojo” anunció avances en la investigación interna.

Independiente tomó una fuetre decisión tras los incidentes con la U de Chile

Independiente tomó una fuetre decisión tras los incidentes con la U de Chile

El Club Atlético Independiente informó este domingo que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos el miércoles pasado durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El estadio Libertadores deAmérica tras los incidentes. 

A través de un comunicado oficial, la institución de Avellaneda detalló que “ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia” y que las fuerzas de seguridad “avanzan en los operativos para detener a los responsables”.

independinete

La dirigencia del “Rojo” aseguró que prestará una colaboración total con la Justicia y que se aplicarán sanciones inmediatas contra los implicados.

“Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, señalaron en el texto difundido, con la intención de despejar cualquier sospecha de encubrimiento o complicidad con las facciones violentas.

Expulsión de socios y derecho de admisión de por vida

El club confirmó además que los barras identificados “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida”.

De esta manera, la institución busca dar una señal fuerte contra los violentos y marcar una postura institucional firme en el marco del escándalo.

Los dirigentes también remarcaron que el objetivo es garantizar que estos hechos no vuelvan a repetirse y que los responsables “nunca más vuelvan a pisar un estadio de fútbol”.

Independiente publicó un video sobre los incidentes ante la U de Chile

Los hechos de violencia registrados durante el partido revancha entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, el pasado 20 de agosto de 2025, siguen generando fuertes repercusiones. A más de 48 horas del escándalo, el club argentino compartió un video institucional que resume lo ocurrido y ofrece una visión oficial desde la perspectiva de la entidad organizadora.

El material audiovisual no solo describe con detalle los incidentes en el estadio Libertadores de América, sino que también señala responsabilidades y anuncia acciones concretas contra los implicados.

Lo que debía ser una noche de fútbol continental, se transformó en una escena de violencia sin precedentes. Según el relato institucional, los incidentes comenzaron con agresiones de parte de la hinchada visitante, quienes habrían sido los primeros en iniciar los disturbios dentro del estadio.

Desde rotura de cámaras de seguridad, ataques al personal del club, hasta la destrucción de baños y utilización de escombros como armas, la grabación de Independiente denuncia que la violencia fue planificada y ejecutada con brutalidad.

