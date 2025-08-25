Salvaje agresión de una maestra a un niño en un aula de una escuela

En el video, se ve el momento en que la maestra le grita al nene y luego, le pega con fuerza con una pila de libros y bolsas. Después, como dijimos, la docente comprendió lo que hizo sin explicación ni justificación alguna, por lo que tramó una manera para evitar dar explicaciones verdaderas.

Lo primero que hizo fue acercarse al niño que lloraba, vio el daño que le produjo y comenzó a limpiarlo. Luego, lo tomó de la mano y se lo llevó del aula.

Lo llevó para que le dieran atención porque en definitiva, como consecuencia del golpe, el niño perdió un diente. Fue la propia maestra quien se comunicó con los padres y suelta de cuerpo, les dijo:"Su hijo se ha caído en el baño y golpeado la boca”. Pero esa no fue la mejor excusa que pudo dar, cosa que hay que agradecer porque todo se desmoronó rápidamente.

Los padres tuvieron la ayuda de una odontóloga que atendió al nene. Al verlo, con su experiencia, puso en duda esa versión: “¿Solo una caída puede causar tanto daño?”, preguntó el padre a las autoridades de la escuela luego de la visita al consultorio de la profesional.

Como la maestra insistía con su versión, los padres pidieron ver algún registro en imágenes de la caída. Pero no apareció ese relato, sino uno mucho más grave: la verdadera agresión.

maestra violenta detenida

Una maestra violenta, que deberá responder en la justicia

La mujer, al quedar expuesta, no pudo ya sostener su mentira. Y la imagen ni siquiera le permitió decir que el niño era violento, que hiciera desórdenes en la clase o molestara a sus compañeros. La mujer fue separada de inmediato por su conducta muy violenta.

Para el niño, no solo quedó el trauma o el efecto psicológico de ser agredido por su maestra, nada menos. También sufrió la caída de un diente, que aunque sea de leche, le produjo un gran sufrimiento.

Solo puede alimentarse con un sorbete

Como consecuencia del golpe y el dolor, el niño no solo perdió el diente. Tampoco puede articular bien su mandíbula. Por eso, solo puede alimentarse con líquidos o comida tan procesada que puede procesar con un sorbete."Lo peor es verlo almorzar y cenar con sorbete. Eso es lo que más duele. Es un trauma para siempre”, declaró el padre. “Estamos logrando, de a poco, que vuelva a comer con una cucharita de silicona, pero sigue con seis dientes comprometidos y bajo tratamiento odontológico”, contó la madre, visiblemente angustiada.

Ahora, el caso fue caratulado como lesiones graves y maltrato, pero con la evidencia registrada en la cámara, la justicia de Brasil permite que pueda ser aún más dura la acusación: tortura agravada, ya que “ese delito se configura cuando hay sufrimiento físico y mental intenso con finalidad educativa”, detalló la funcionaria policial. El video de la maestra violenta se viralizó en todo el mundo.