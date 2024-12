Conmoción en la Premier League: la muerte de un futbolista sacude al mundo

image.png (Reuters)

Antes del inicio del encuentro, el club organizó una ceremonia cargada de emoción. Los compañeros de Oscar estuvieron presentes en el campo junto a los jugadores de ambos equipos, rindiéndole un último tributo. Vestidos con prendas que llevaban la frase "One of our own" (Uno de nosotros), la misma inscripción que lucieron los futbolistas del plantel profesional durante el calentamiento, dejaron en claro que la memoria del joven seguirá viva en el corazón de la institución.