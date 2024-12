Lautaro Martínez recordó el rechazo que cambió su destino en el fútbol: "Me dijeron que..."

image.png

Lautaro Martínez: la prueba en Boca y el golpe del rechazo

Lautaro recordó uno de los momentos más duros de su vida en una entrevista con Corriere della Sera: “A los 15, hice una semana de prueba en Boca. Me echaron diciendo que no tenía ni velocidad ni potencia". En ese entonces, su físico era diferente al actual, y debió competir con delanteros de mejor porte, lo que llevó al Xeneize a descartarlo.

La historia no fue diferente en San Lorenzo, donde tampoco pasó los filtros. Tras esos reveses, Lautaro regresó a Bahía Blanca con el ánimo por el suelo. "Cuando regresé, le dije a papá que quería divertirme, dejar el fútbol y empezar a trabajar", confesó el delantero.

Racing, el punto de inflexión en la carrera de Lautaro Martínez

En medio de la incertidumbre, llegó la oportunidad que cambiaría su carrera para siempre: Racing. “A fin de año llegó Racing ofreciéndome otra prueba. Les dije que, si me querían, iba, pero no realizaría más pruebas. Y me ficharon", concluyó Martínez.

El Toro comenzó a escribir su propia historia en Avellaneda, donde se destacó con 27 goles en 63 partidos, incluyendo uno que Boca sufriría en carne propia: en la Superliga 2017/18, Lautaro convirtió el tanto que selló la victoria de Racing por 2-1 en La Bombonera.

El desempeño de Lautaro en Racing llamó la atención del Inter de Milán, que lo fichó por cerca de 11 millones de euros. Desde entonces, su carrera despegó: con el conjunto italiano ganó títulos como la Serie A, mientras que con la Selección Argentina alcanzó la gloria al conquistar la Copa América en dos oportunidades, la Finalissima y la Copa del Mundo en 2022.

Lo que alguna vez fue un rechazo, terminó convirtiéndose en la motivación para forjar una carrera brillante. Lautaro Martínez no solo demostró su capacidad en el fútbol argentino, sino que ahora es una figura mundial que continúa escribiendo su propia historia.