Final en Córdoba: Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina

A qué hora y por dónde ver en vivo Estudiantes vs. Independiente Rivadavia

La final de la Supercopa Argentina 2026 contará con transmisión televisiva doble y cobertura vía streaming para todo el país, bajo el siguiente esquema operativo:

Día y hora: Jueves 12 de noviembre, a las 20:00 (hora de la Argentina).

Estadio: Julio César Villagra (Gigante de Alberdi), Córdoba.

Árbitro y VAR: Yael Falcón Pérez será el juez principal, asistido desde la cabina tecnológica por Héctor Paletta.

TV y streaming: Se podrá seguir en vivo a través de las señales ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma digital Disney+ Premium.

Cuáles son las probables formaciones de Estudiantes e Independiente Rivadavia

De acuerdo con los últimos ensayos tácticos realizados por ambos entrenadores, las alineaciones titulares para salir al campo de juego en Córdoba serían las siguientes: