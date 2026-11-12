En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Estudiantes de La Plata
Independiente Rivadavia
FÚTBOL

Final en Córdoba: Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina

Estudiantes e Independiente Rivadavia definen este jueves desde las 20 en Córdoba la Supercopa Argentina 2026.

Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina 2026.

Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina 2026.

La ciudad de Córdoba será el escenario de una final inédita para el fútbol nacional. Este jueves, a partir de las 20:00, Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán en el Estadio Julio César Villagra (Gigante de Alberdi) para definir al campeón de la Supercopa Argentina 2026. El duelo cruza a los ganadores de dos coronas clave de 2025: el Pincha accedió a esta instancia tras conquistar el Trofeo de Campeones, mientras que la Lepra mendocina obtuvo su boleto gracias a la histórica obtención de la Copa Argentina.

Leé también Tras su paso por River, Maxi Salas fue presentado como flamante refuerzo de Independiente Rivadavia
tras su paso por river, maxi salas fue presentado como flamante refuerzo de independiente rivadavia

Para el conjunto platense, el partido representa una oportunidad ideal para sumar una estrella local en la antesala de su cita continental más exigente del año: la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, programada para el sábado 28 de noviembre en Montevideo. Tras haber quedado afuera de los playoffs del Torneo Clausura, el equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina apuesta a la jerarquía y experiencia internacional de su plantel para tomarse revancha en este certamen, luego de haber caído 2-1 ante River Plate en su única participación previa en 2024, tras ir arriba en el marcador y sufrir la remontada sobre el final.

En la vereda opuesta, Independiente Rivadavia atraviesa uno de los ciclos más exitosos desde su fundación. Conducido por Alfredo Berti, el elenco cuyano se convirtió en el primer representante mendocino en disputar esta competencia y cuenta con una motivación histórica adicional: ningún club del interior del país logró ganar hasta ahora la Supercopa Argentina. De imponerse en suelo cordobés, romperá esa estadística y alzará el segundo título oficial de su historia en la máxima categoría, apoyado en la capacidad goleadora del delantero paraguayo Álex Arce.

En cuanto al reglamento de la definición, en caso de finalizar empatados durante los 90 minutos reglamentarios se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, y si persiste la igualdad, el trofeo se resolverá mediante una tanda de penales.

A qué hora y por dónde ver en vivo Estudiantes vs. Independiente Rivadavia

La final de la Supercopa Argentina 2026 contará con transmisión televisiva doble y cobertura vía streaming para todo el país, bajo el siguiente esquema operativo:

  • Día y hora: Jueves 12 de noviembre, a las 20:00 (hora de la Argentina).

  • Estadio: Julio César Villagra (Gigante de Alberdi), Córdoba.

  • Árbitro y VAR: Yael Falcón Pérez será el juez principal, asistido desde la cabina tecnológica por Héctor Paletta.

  • TV y streaming: Se podrá seguir en vivo a través de las señales ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma digital Disney+ Premium.

Cuáles son las probables formaciones de Estudiantes e Independiente Rivadavia

De acuerdo con los últimos ensayos tácticos realizados por ambos entrenadores, las alineaciones titulares para salir al campo de juego en Córdoba serían las siguientes:

  • Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso o Eric Meza, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Alexander Medina.

  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estudiantes de La Plata Independiente Rivadavia
Notas relacionadas
Independiente Rivadavia sorprendió a Racing y se impuso por 3-1
El River de Ponzio le ganó 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental
La insólita maniobra de la cápsula del papa León XIV en plena Ciudad de Buenos Aires

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar