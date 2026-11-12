Final en Córdoba: Estudiantes e Independiente Rivadavia definen la Supercopa Argentina

La ciudad de Córdoba será el escenario de una final inédita para el fútbol nacional. Este jueves, a partir de las 20:00, Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán en el Estadio Julio César Villagra (Gigante de Alberdi) para definir al campeón de la Supercopa Argentina 2026. El duelo cruza a los ganadores de dos coronas clave de 2025: el Pincha accedió a esta instancia tras conquistar el Trofeo de Campeones, mientras que la Lepra mendocina obtuvo su boleto gracias a la histórica obtención de la Copa Argentina.