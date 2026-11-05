La promesa que le hizo el dueño de Tenerife a la viuda de Jesús de Miguel tras su trágico fallecimiento

En el ámbito legal e investigativo, el expediente por el fallecimiento sumó novedades trascendentes en las últimas horas. El Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife completó el examen de autopsia preliminar sobre el cuerpo del delantero, aunque el informe pericial se mantiene bajo estricto secreto de sumario por decisión de la Justicia para resguardar la privacidad de los deudos.

El procedimiento forense resulta determinante para la causa judicial iniciada de oficio, debido a que deberá precisar si existe una causalidad directa entre el traumatismo torácico derivado del impacto y el paro cardiorrespiratorio que causó su muerte a las 8 de la mañana del martes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.