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La promesa que le hizo el dueño de Tenerife a la viuda de Jesús de Miguel tras su trágico fallecimiento

El máximo accionista del Tenerife se quebró frente al plantel al hablar sobre la familia de Jesús de Miguel.

La promesa que le hizo el dueño de Tenerife a la viuda de Jesús de Miguel tras su trágico fallecimiento

El impacto provocado por la trágica muerte de Jesús de Miguel continúa calando profundo en el ambiente del fútbol español y, de manera muy especial, en el seno del CD Tenerife. En medio de las muestras de dolor por el deceso del atacante de 30 años tras el violento choque sufrido ante el arquero del FC Andorra, la institución canaria encabezó un gesto humano que trascendió lo estrictamente deportivo. A la salida de la casa velatoria donde descansaban los restos del delantero previa a su traslado, el máximo accionista de la entidad, Rayco García, asumió una postura de acompañamiento directo hacia el entorno más íntimo del jugador.

Leé también Qué reveló la autopsia preliminar de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras chocar con un arquero
La causa se inició de oficio y quedó a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. (Foto: REUTERS/Stringer)

(Foto: Reuter)

El emotivo momento tuvo lugar cuando el dirigente reunió a los integrantes del plantel profesional para coordinar los aspectos organizativos de las horas posteriores. En ese marco, García detuvo la charla para enfocarse en la contención de María, la viuda del deportista, y de la pequeña hija de ambos. Frente a la mirada de los futbolistas, el directivo pronunció un mensaje rotundo que concluyó entre lágrimas: “Les pido que estén cerca de María y les prometo que a su hija no le va a faltar nunca de nada”. Acto seguido, el empresario no pudo contener la emoción y se retiró visiblemente conmovido.

Cómo es el respaldo institucional del Tenerife hacia la familia de Jesús de Miguel tras la tragedia

El compromiso asumido por la cúpula del CD Tenerife busca extenderse más allá de las manifestaciones inmediatas y las ceremonias de homenaje iniciales. Desde la cúpula dirigencial remarcan que la intención del club es evitar que el apoyo decaiga con el correr de los días, proyectando una asistencia constante para la esposa e hija del futbolista una vez que las repercusiones públicas comiencen a disminuir.

En el ámbito legal e investigativo, el expediente por el fallecimiento sumó novedades trascendentes en las últimas horas. El Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife completó el examen de autopsia preliminar sobre el cuerpo del delantero, aunque el informe pericial se mantiene bajo estricto secreto de sumario por decisión de la Justicia para resguardar la privacidad de los deudos.

El procedimiento forense resulta determinante para la causa judicial iniciada de oficio, debido a que deberá precisar si existe una causalidad directa entre el traumatismo torácico derivado del impacto y el paro cardiorrespiratorio que causó su muerte a las 8 de la mañana del martes en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

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