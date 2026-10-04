Malvinas: el plan de los isleños para prohibir el ingreso de argentinos

“Dentro de la comunidad, hay quienes han expresado abiertamente su deseo de impedir la llegada de visitantes argentinos a las islas”, reconoció Goss, aunque aclaró que actualmente existen impedimentos legales para establecer una prohibición general basada en la nacionalidad.

Uno de los episodios que habría provocado mayor indignación fue la aparición de visitantes corriendo por una de las calles principales con una bandera argentina y con réplicas de la insignia que los jugadores de la Selección exhibieron después de eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026: “Las Malvinas son argentinas”.

Goss aseguró que la Asamblea ya comenzó a analizar un conjunto de medidas para evitar este tipo de manifestaciones y reclamó adoptar “una postura más firme” frente a quienes, según su interpretación, ingresan como turistas pero utilizan su estadía para promover una posición política.

El reclamo de los isleños contra los argentinos

Sin embargo, el conflicto excede ampliamente la discusión por una bandera.

El pedido para restringir el ingreso de argentinos aparece después de que Buenos Aires profundizara su ofensiva contra la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas. El Gobierno inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas vinculadas con esas actividades, impulsó denuncias y el 28 de septiembre intimó al Reino Unido para que frene el proyecto petrolero Sea Lion.

El conflicto también llegó nuevamente a las Naciones Unidas. Durante su discurso ante la Asamblea General, Javier Milei reiteró el reclamo argentino, cuestionó el funcionamiento del organismo y convocó al Reino Unido a retomar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa.

Las propias declaraciones de Goss establecen una relación entre esa ofensiva diplomática argentina y el clima que se vive actualmente en las islas.

“Estamos escuchando mucho ruido proveniente de Argentina. Ya vimos indicios de esto en la ONU. En ese momento, supimos que surgirían muchas más reacciones de este tipo”, afirmó el legislador isleño.

¿Está prohibido el ingreso de argentinos a las Malvinas?

Por ahora no existe una decisión formal de prohibir el ingreso. Los ciudadanos argentinos pueden viajar siempre que cumplan los requisitos migratorios establecidos por las autoridades locales: acreditar alojamiento, fondos suficientes, pasaje de salida y seguro médico, entre otras condiciones.

Pero ya existen recomendaciones especialmente dirigidas a los visitantes argentinos. Las autoridades isleñas solicitan que no se exhiban públicamente banderas nacionales ni se utilicen uniformes militares argentinos. Incluso consideran ofensivo utilizar la denominación “Malvinas” y recomiendan emplear el nombre británico “Falkland Islands”.

Ahora un sector pretende ir más lejos: directamente impedir la llegada de argentinos.

Malvinas: crece la tensión entre Argentina y Reino Unido

La discusión abre así un nuevo frente en una controversia histórica. Mientras Buenos Aires incrementa la presión diplomática, judicial y económica contra la explotación unilateral de los recursos naturales y vuelve a instalar el reclamo de soberanía en los organismos internacionales, en las islas aparecen voces que pretenden limitar la presencia argentina.

Una escalada que ya despertó incluso la preocupación de Estados Unidos, que pidió en los últimos días a la Argentina y al Reino Unido que reduzcan la tensión alrededor de Malvinas.

A 44 años de la guerra, la disputa vuelve a atravesar uno de sus momentos de mayor tensión de los últimos años. Y esta vez la controversia ya no se limita a los gobiernos, la diplomacia o el petróleo: también alcanza a los argentinos que quieren viajar a las islas.