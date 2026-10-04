Encontraron muerto a un nene de un año y ocho meses en Tucumán y detuvieron a cuatro familiares

Participaron efectivos de la Policía, bomberos, brigadas de rescate y vecinos de la zona. Los rastrillajes se extendieron durante varias horas y abarcaron caminos, sectores de vegetación y diferentes cursos de agua.

Finalmente, cerca de las 13.40, los efectivos encontraron el cuerpo del niño dentro de un canal de riego ubicado en terrenos pertenecientes a la Dirección de Recursos Hídricos, en inmediaciones del barrio Héroes de Malvinas.

El lugar donde fue encontrado se encontraba a unos cinco kilómetros de la vivienda familiar.

Qué se sabe sobre la muerte de Brandon Rearte

Después del hallazgo, trabajaron en el lugar especialistas de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal. El médico policial que intervino recomendó realizar una autopsia para establecer las causas precisas de la muerte.

Una de las hipótesis que analiza la investigación plantea que Brandon podría haber caído accidentalmente a un canal ubicado en las inmediaciones del barrio San Cayetano y que la corriente de agua habría desplazado su cuerpo hasta el sitio donde finalmente fue encontrado.

Sin embargo, esa posibilidad todavía no fue confirmada. La Fiscalía espera los resultados de la autopsia y de las distintas pericias para determinar si esa hipótesis coincide con la evidencia reunida.

Los investigadores también buscan reconstruir qué ocurrió desde el momento en que el niño desapareció hasta que fue encontrado dentro del canal.

Por qué detuvieron a los familiares

La Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción ordenó la aprehensión de cuatro familiares de Brandon: su madre, de 20 años; su padre, de 24; una tía, de 28; y la pareja de esta última, de 43.

Las medidas fueron adoptadas mientras avanza la investigación y se aguardan los resultados de las pericias. La detención no implica que hayan sido declarados responsables de la muerte del menor.

Por ahora, el expediente continúa bajo la carátula de muerte dudosa. La autopsia y los estudios realizados por los equipos forenses serán determinantes para establecer cómo murió Brandon y si el fallecimiento fue consecuencia de una caída accidental o si existen otras circunstancias que deban ser investigadas.