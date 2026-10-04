La acción solidaria de Enzo Fernández que emocionó a todos y se volvió viral

El periodista Gustavo Méndez compartió desde su cuenta en X el video con el momento en que Enzo Fernández visitó a varios de los dichos que se encuentran en el centro de salud.

"Genio y figura", expresó el panelista de La mañana con Moria (El Trece) por el gran gesto que tuvo el ex River en acercarse a saludar a los más chicos.

Enzo Fernández fue saludado por los familiares de los chicos, se sacó fotos, firmó autógrafos y entregó juguetes, haciendo que los pequeños pasen un día diferente.

“Enzo Fernández se acercó a compartir un rato con los chicos, llevarles un presente y, sobre todo, regalarles sonrisas”, expresó La Fundación Pediátrica Argentina destacando la presencia y colaboración del futbolista de la Selección.

El video que se filtró de Valentina Cervantes y Enzo Fernández y despertó polémica

Enzo Fernández y su pareja Valentina Cervantes se vieron envueltos en un enorme escándalo tras la aparición de un video íntimo filtrado en una pileta privada que desató una tormenta de críticas en las redes sociales.

La escena, grabada en el jardín de una vivienda, los muestra en traje de baño caminando descalzos por la orilla. El futbolista del Manchester City la lleva en brazos, saltan juntos al agua y, en un momento clave, él la toma de la cabeza y la sumerge unos segundos.

Lo que para algunos fue una broma de pareja, para otros se leyó como un gesto de dominación y riesgo físico. Y como era de suponer, las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar.

“Es muy peligroso, si se resbala se pueden lastimar feo”, advirtieron varios en las redes, mientras otros hablaron de “red flags” y “dominación de uno sobre otro”, en un impensado escándalo que se instaló por unas horas en la virtualidad.