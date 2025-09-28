Racing e Independiente no se sacaron ventajas y empataron el clásico en Avellaneda

La primera mitad también estuvo marcada por la polémica acción de Bruno Zuculini, quien impactó con un planchazo sobre Kevin Lomónaco. El árbitro Nicolás Ramírez optó por amonestarlo, decisión que desató el reclamo enérgico de todo el banco visitante, que pedía la expulsión.

En el segundo tiempo, Independiente tomó más protagonismo. Primero con un disparo de Santiago Montiel que fue despejado en la línea por Gastón Martirena, y luego con la jugada de Cabral, cuyo gol fue anulado por offside.

Cuando el partido se moría, Racing también pudo quedarse con el triunfo. En un contragolpe letal, Pablo Galdames quedó mano a mano con Facundo Cambeses, pero su remate cruzado pasó apenas al lado del palo derecho.

El empate dejó sensaciones encontradas: Racing, que venía de lograr la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, no pudo ratificar su buen momento en el torneo local. Independiente, en tanto, sumó un punto en el debut de Gustavo Quinteros como entrenador tras la salida de Julio Vaccari, aunque sigue sin ganar en el Clausura.

Lo que viene para cada equipo marcará nuevos desafíos. La Academia enfrentará a River este jueves, a partir de las 18, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Rojo, en tanto, visitará a Godoy Cruz en Mendoza el domingo 5 de octubre desde las 14:30 por la próxima jornada del campeonato.