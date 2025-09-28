La nueva coincidencia que vuelve a enfrentar a la China Suárez y Wanda Nara

También reveló un dato curioso sobre el origen del apodo de la actriz: “El apodo ‘la China’ en Argentina puede referirse a varias personas de ascendencia japonesa, como es el caso de la actriz María Eugenia Suárez, cuyo apellido materno es Mitsumori”.

El anuncio no pasó desapercibido en redes, donde muchos lo vincularon con el historial de cruces entre ambas figuras. En medio del recuerdo del Wandagate, varios usuarios señalaron similitudes con Wanda y su marca de cosméticos, lo que desató una catarata de comentarios filosos. “¿Cero personalidad se va a llamar la marca?”; “¿Todo le va a copiar?”; “¿No se le podía ocurrir algo más original?”; “Esto ya es un montón. Quiere ser literalmente Wanda”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.

¿Cuál fue el regalo que le hizo un artista turco a la China Suárez y Mauro Icardi?

La China Suárez y Mauro Icardi atraviesan una etapa inmejorable en su relación sentimental, algo que dejan en evidencia constantemente en redes sociales, donde suelen acaparar la atención por sus gestos románticos y publicaciones compartidas.

Tras haber dejado a Magnolia y Amancio, sus hijos menores, en el hogar de Benjamín Vicuña, la actriz emprendió el regreso a Turquía luego de pasar unos días en Argentina, donde aprovechó para reencontrarse con sus afectos más íntimos y disfrutar de sus animales.

La China Suárez viajó acompañada por Rufina, su hija mayor, y ya se encuentra nuevamente junto al futbolista. En las últimas horas, ambos fueron protagonistas de una sorpresa muy especial que llegó de la mano de un artista oriundo de Turquía.

Fue la propia actriz quien compartió en Instagram una imagen del cuadro que le obsequió un artista turco a Mauro Icardi, en el que se los ve juntos en una fotografía.

La publicación fue acompañada por tres emojis con carita enamorada y una canción en idioma turco, reflejando el vínculo cada vez más fuerte que tiene con su nueva rutina en Estambul.

Las fotos, que alternan tonos monocromáticos con detalles en color, capturan una escena de complicidad entre ambos, vestidos con gran elegancia.

El regalo fue realizado por el artista Batuhan Adgüzel, quien se lo entregó personalmente a Mauro Icardi, que posó sonriente con el retrato en sus manos junto a su pareja.

“Uno de mis momentos soñados se ha hecho realidad. Conocer a Mauro Icardi fue una emoción indescriptible y un recuerdo inolvidable. Muchas gracias por todo”, expresó el artista turco al publicar la imagen del encuentro con el delantero del Galatasaray.