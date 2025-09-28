Cande Ruggeri se casa con Nicolás Maccari: así fue la emotiva propuesta de matrimonio en el Caribe

También compartió el video del inolvidable momento. En las imágenes se puede ver cómo Nicolás le propone matrimonio durante una cena íntima al aire libre, junto al mar y bajo la luz de las velas.

Tal como se ve en la grabación, Nicolás se arrodilló frente a la influencer, le mostró el anillo y le hizo la gran pregunta. Ella, completamente conmovida, reaccionó con emoción y sorpresa.

"Nos casamos", anunciaron ambos en un posteo conjunto que selló el comienzo de esta nueva etapa en su historia de amor.

anillos cande ruggeri nicolas

¿Qué reveló Cande Ruggeri sobre la maternidad y su lado más complicado?

Aunque nunca puso en pausa su faceta como modelo e influencer tras el nacimiento de Vita el 9 de enero de 2023, lo cierto es que recién ahora —con más de un año y medio como mamá— Cande Ruggeri se permitió frenar un poco y mirar hacia atrás para reflexionar sobre cómo vivió esta nueva etapa en su vida.

"El tema de ser madre es complicado. Es un desafío heavy, no es eso que te lo pintan tan de color de rosa", reveló la futura esposa de Nicolás Maccari en una charla íntima con PrimiciasYa. También se sinceró al decir que "si bien es lo más lindo del mundo, porque cuando se levanta y me dice 'mamá' y me da un beso me muero de amor, la verdad es que es un desafío. Todos los días te pone a prueba la paciencia, el tiempo que hay que dedicarle a ellos".

Además, Cande reconoció que "el no dormir es tremendo". "Yo sabía que iba a pasar eso cuando estaba embarazada y es lo único que me molesta", confesó sin filtros. Por supuesto, la llegada de Vita trajo una alegría inmensa que se extendió a todo su entorno. En ese sentido, habló del vínculo entre su papá, el exfutbolista Oscar Ruggeri, y su hija: "Es un tremendo abuelo. Es mejor abuelo que papá. Todo el tiempo me llama y pregunta por Vita. Se tira en el piso a jugar con ella. Creo que hoy disfruta más siendo abuelo".

Respecto a su regreso al trabajo, la modelo no dudó en contar cómo lo vivió. "Apenas pude, al mes, ya arranqué con producciones de fotos y con desfiles. Siempre la llevé a Vita conmigo, eso no fue un impedimento. Por suerte, tuve un poco de ayuda de mi prima Sol, que me acompaña a todos los eventos, y de mi mamá, así que vamos dividiéndonos las tareas".

Finalmente, Candela Ruggeri reveló que en su momento recibió algunas propuestas para hacer "streamings", pero decidió postergarlas porque Vita era muy chiquita. Ahora, con otra dinámica familiar, está lista para retomar esa posibilidad. "Creo que en algún momento se va a dar", concluyó.