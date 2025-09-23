Racing volvió a vencer a Vélez y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años

La jugada decisiva llegó a los 36 minutos del segundo tiempo. Gabriel Rojas encaró por izquierda, superó a tres rivales y sacó un centro atrás que Solari empujó al gol para desatar el festejo de todo Avellaneda.

Con la ventaja asegurada, Vélez no tuvo reacción y Racing cerró una noche histórica. Alcanzó su cuarta victoria consecutiva en la Copa y, después de 28 años, se instaló nuevamente entre los cuatro mejores del continente. Ahora aguarda rival entre Flamengo y Estudiantes.

Costas: "Yo no voy a decir que somos candidatos, (a la Libertadores) la quiero ganar"

costas Costas llevó a Racing a la semifinal de la Copa Libertadores. Foto (Racing Club sitio oficial).

Gustavo Costas celebró el triunfo de Racing con un notable desempeño durante los 90 minutos y la clasificación a semifinales después de 28 años. “Estamos entre los cuatro mejores, pero aún no ganamos nada. Queremos más”, sostuvo el entrenador.

El técnico se mostró emocionado por la actuación de sus dirigidos: “Estoy contento y orgulloso de los chicos, hicieron un partido bárbaro. Se ganó muy bien. Tendríamos que haberlo definido en el primer tiempo, pero pasó lo que queríamos”. Y agregó: “Nosotros queremos llevar al club allá arriba y nos falta mucho todavía. Tenemos que pensar en que todavía no ganamos nada”.

Sobre el nivel futbolístico, Costas fue contundente: “Hoy hicimos uno de los mejores partidos. Cada pelota que se perdía se recuperaba. Estuvimos juntos. Yo pienso que vamos recuperando el nivel. Con estos jugadores voy a la guerra. Estuvimos abajo de la tierra y salimos siempre. Tuvimos un bajón grande, pero lo más importante no era el esquema sino recuperar la confianza. Esos días que tuvimos, que fueron dos semanas, nos vinieron bárbaros para reponernos”.

De cara al cruce de semifinales, donde Racing enfrentará a Flamengo o Estudiantes a fines de octubre, el DT redobló la apuesta: “Yo no voy a decir que somos candidatos, la quiero ganar. Lo más importante es lo que demostremos en la cancha, en cada partido”.