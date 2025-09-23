En vivo Radio La Red
Deportes
Racing
Vélez
En Avellaneda

Racing volvió a vencer a Vélez y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores después de 28 años

La Academia venció 1 a 0 a Vélez en Avellaneda, mismo resultado que en la ida, y cerró un global de 2-0. El gol lo hizo Santiago Solari a nueve minutos del final. Ahora espera por Flamengo o Estudiantes.

Racing volvió a clasificar a una semifinal de la Copa Libertadores después de 28 años. Foto: Racing Club.

Racing volvió a clasificar a una semifinal de la Copa Libertadores después de 28 años. Foto: Racing Club.

Con el mismo marcador del partido de ida, Racing derrotó a Vélez en el Cilindro y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores después de casi tres décadas. El equipo de Gustavo Costas, campeón vigente de la Sudamericana, se impuso 1 a 0 con un gol de Santiago Solari y concretó un global de 2 a 0.

Sopa de letras: buscá a River, Boca, Racing, Independiente y San Lorenzo antes de que pasen 20 segundos.

Desde el arranque, el local mostró superioridad. Con circulación rápida, variantes ofensivas y juego por las bandas, generó numerosas ocasiones en la primera parte, pero se topó con una muralla llamada Tomás Marchiori. El arquero visitante tapó remates de Agustín Almendra, Franco Pardo y el propio Solari, que incluso estrelló un disparo en el palo. Pese a tener tres delanteros definidos, Vélez no logró inquietar a Facundo Cambeses en ese tramo inicial.

En el complemento, Guillermo Barros Schelotto movió el banco con los ingresos de Manuel Lanzini y Tobías Andrada. Vélez creció y estuvo cerca de emparejar la serie. Lanzini probó con un remate que se fue desviado y Imanol Machuca tuvo la chance más clara: su disparo fue atajado a medias por Cambeses y la pelota pareció ingresar. El juez Ostojich convalidó, pero el VAR corrigió y anuló lo que hubiese sido el empate en el global.

Ese susto despertó a Racing, que ajustó con los cambios y volvió a tomar el control. La defensa, con un sólido Santiago Sosa en el medio, contuvo los intentos visitantes. El propio Sosa tuvo su premio casi en ataque, con un cabezazo que dio en el travesaño.

La jugada decisiva llegó a los 36 minutos del segundo tiempo. Gabriel Rojas encaró por izquierda, superó a tres rivales y sacó un centro atrás que Solari empujó al gol para desatar el festejo de todo Avellaneda.

Con la ventaja asegurada, Vélez no tuvo reacción y Racing cerró una noche histórica. Alcanzó su cuarta victoria consecutiva en la Copa y, después de 28 años, se instaló nuevamente entre los cuatro mejores del continente. Ahora aguarda rival entre Flamengo y Estudiantes.

Costas: "Yo no voy a decir que somos candidatos, (a la Libertadores) la quiero ganar"

costas
Costas llevó a Racing a la semifinal de la Copa Libertadores. Foto (Racing Club sitio oficial).

Costas llevó a Racing a la semifinal de la Copa Libertadores. Foto (Racing Club sitio oficial).

Gustavo Costas celebró el triunfo de Racing con un notable desempeño durante los 90 minutos y la clasificación a semifinales después de 28 años. “Estamos entre los cuatro mejores, pero aún no ganamos nada. Queremos más”, sostuvo el entrenador.

El técnico se mostró emocionado por la actuación de sus dirigidos: “Estoy contento y orgulloso de los chicos, hicieron un partido bárbaro. Se ganó muy bien. Tendríamos que haberlo definido en el primer tiempo, pero pasó lo que queríamos”. Y agregó: “Nosotros queremos llevar al club allá arriba y nos falta mucho todavía. Tenemos que pensar en que todavía no ganamos nada”.

Sobre el nivel futbolístico, Costas fue contundente: “Hoy hicimos uno de los mejores partidos. Cada pelota que se perdía se recuperaba. Estuvimos juntos. Yo pienso que vamos recuperando el nivel. Con estos jugadores voy a la guerra. Estuvimos abajo de la tierra y salimos siempre. Tuvimos un bajón grande, pero lo más importante no era el esquema sino recuperar la confianza. Esos días que tuvimos, que fueron dos semanas, nos vinieron bárbaros para reponernos”.

De cara al cruce de semifinales, donde Racing enfrentará a Flamengo o Estudiantes a fines de octubre, el DT redobló la apuesta: “Yo no voy a decir que somos candidatos, la quiero ganar. Lo más importante es lo que demostremos en la cancha, en cada partido”.

