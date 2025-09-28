Triple crimen narco en Florencio Varela: la madre de una de Morena puso en duda la autoría de "Pequeño J"

Sabrina también denunció situaciones de violencia durante una de las marchas en reclamo de justicia: “Le tuve que gritar en la cara: ‘Soy la mamá de Morena’, porque ahí quedaron en shock. Porque me estaban empujando, me tiraron, tengo el codo todo morado”, relató.

Además, apuntó contra la Policía de la Ciudad por la represión sufrida en esa manifestación: “En vez de protegernos a nosotros, vas y nos atacás cuando ellos lo están custodiando, flaco. Es tu deber”.

Las dudas sobre la autoría intelectual del crimen también estuvieron presentes en su testimonio. Consultada por la imputación contra Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, respondió con escepticismo: “Nos vendieron un verdulero, pero no… ¿Le ves la cara a ese muchacho? No es capaz ni de negociarme un cajón de naranja. Tenés que ser un enfermo para hacer lo que hiciste con mis hijas”.

brenda-morena-y-lara

La mamá de Morena también reveló el desgaste emocional y económico que sufren las familias y cuestionó que tengan que estar dando explicaciones constantemente: “Estamos en el ojo. Yo no tengo problema, investigame, pero me parece que se están yendo de tela allí. Los canales quieren noticias, investigar, pero no supongas. Agarrate pruebas concretas y después, si querés, me pedís explicaciones”.

Además, adelantó que las familias de Brenda y Morena volverán a cortar la rotonda de La Tablada en reclamo de respuestas y criticó la falta de resultados de las pericias: “Yo quiero que vos a mí me contestes porque te di cinco días. Me agarró un ataque de nervios… Traeme resultados. ¿El rastillaje dio positivo o negativo con la ropa que anoche pasó tu personal por casa?”.

En otro tramo de la entrevista, negó que existan vínculos narcos cerca de su casa y pidió que las fuerzas de seguridad investiguen en lugar de sembrar sospechas sobre las familias. “No, acá, que yo sepa, cerca mío no venden droga. Y si vende, ya lo tendrían que investigar la Policía, no es mi tema”, sostuvo.