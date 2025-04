¡Contundente! La frase de Edinson Cavani antes del Superclásico: "Hay que..."

“Un clásico es un clásico, más allá de que llegues ganando o perdiendo. Siempre vas a salir a la cancha a dar la vida. Es muy importante lo que pase el fin de semana y después puede pasar cualquier cosa”, analizó el uruguayo, que jugó diez partidos en el torneo y anotó dos goles.

Cavani y su mirada sobre Boca

Para Cavani, el Xeneize atraviesa “un buen momento”, aunque admite que hubo altibajos. “Más allá de algún tropezón que hayamos tenido, hemos mostrado un poco más de solidez como grupo. Desde mi experiencia en Boca, este es un buen momento”, sostuvo. Y dejó en claro que el hincha exige, pero que el proceso lleva tiempo: “También nosotros queremos ganar. Pero lleva tiempo adaptarse y encontrar el rumbo”.

En esa línea, destacó que el equipo se muestra “más sólido como visitante” y lo atribuyó a un proceso de maduración: “A veces al jugador le cuesta adaptarse a dónde está”.

Su presente y la competencia interna

Consultado por su actualidad y la falta de gol, fue contundente: “Soy el primero que quiere hacer goles, es una necesidad que tengo como delantero. Pero son momentos, y hay que bancarlos con calma”.

Además, se refirió a la lucha por el puesto con Miguel Merentiel y Milton Giménez: “No importa quién juegue. Lo importante es tener una idea clara y tirar todos para el mismo lado. Si en algún momento me toca esperar porque hay un compañero mejor, estoy dispuesto a hacerlo para aportar lo mejor”.

Cavani y el mensaje a sus compañeros

Uno de los pasajes más fuertes de la nota llegó cuando defendió públicamente al entrenador: “Fernando bancó lo que tuvo que bancar. Fue un momento difícil, con críticas y todo. El equipo demostró que hay que seguir luchando”.

Y dejó una frase con peso puertas adentro: “Si algún día me entero de que un compañero intenta voltear a un entrenador, primero me voltean a mí. Tener un compañero así no quiero, seré el primero en plantarme a hablar”.

El análisis de Cavani sobre el Mundial de Clubes

También se refirió a la preparación para el Mundial de Clubes, donde Boca ya tiene asegurado su lugar: “Está claro que en el fútbol europeo hay otro potencial económico, pero hoy el fútbol está mucho más igualado. Por la táctica, por la información. En Europa hasta se trabaja menos físicamente. Está todo muy igualado”.