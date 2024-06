Contundente: Lionel Scaloni explicó por qué no convocó a Paulo Dybala a la Selección Argentina

image.png

Al profundizar sobre estos "inconvenientes" en ciertos puestos, el entrenador campeón del mundo enfatizó la necesidad de equilibrio en la convocatoria: "Es una lista diferente. Tenemos a algunos jugadores con inconvenientes y, al final, tenés que tomar decisiones, sobre todo porque tiene que ser una lista equilibrada y no podés tener a cinco o seis jugadores en el mismo puesto. Si no hubiéramos tenido problemas físicos con algunos jugadores, hubiera sido diferente no sólo con él, sino con otros chicos que tampoco están".

Los jugadores a los que hace referencia Lionel Scaloni son todos defensores, y su participación en la Copa América que se disputará en Estados Unidos depende de los próximos entrenamientos. ¿Quiénes son? Nahuel Molina (se recupera de un desgarro), Germán Pezzella (una microfractura), Lisandro Martínez (también un desgarro), Marcos Acuña (pubalgia) y Enzo Fernández (hernia).

En este contexto, Lionel Scaloni intentó darle un cierre a la controversia detrás de la ausencia de la Joya, destacando que la decisión se debió a la necesidad de equilibrio en el plantel, ya que Dybala juega en una posición en la que hay muchas alternativas y las lesiones de algunos jugadores obligaron a convocar "de más" en esas áreas.

Hace solo unos días, Lionel Scaloni sorprendió a todos al dejar a Paulo Dybala fuera de la lista de convocados de la Selección Argentina para los amistosos previos a la Copa América 2024, que se disputarán ante Ecuador y Guatemala. “Tenía confianza en formar parte del equipo, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección nacional es una de las mejores cosas que he tenido”, declaró el futbolista de la Roma.

En una entrevista que brindó a The Athletic, del New York Times, Dybala, expresó: “También entiendo que a nuestro entrenador le resulte difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir 26. Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la selección argentina”.

Aunque destacó las "cosas buenas" que hizo este año en su equipo, Dybala aclaró que no guarda rencor: “Estaré animando desde casa, como siempre que no estoy en el equipo. Tengo muchos amigos y espero de todo corazón que puedan volver a ganar la Copa América”.

Al arribar a la Argentina para sumarse a la convocatoria de Scaloni, tanto Leandro Paredes como Rodrigo De Paul comentaron sobre la ausencia de Dybala. “Obviamente, que no esté Paulo es un golpe duro porque es mi amigo y porque lo quiero, pero él también sabe que es parte de todo esto. Si las cosas salen bien, su nombre también está ahí. Todos aportamos nuestro granito de arena”, expresó De Paul.

“A Paulo lo noté muy triste. Para todo jugador que queda afuera de una lista tan importante como esta seguramente no sea la mejor noticia, pero sé que es lo bastante fuerte para salir de esto”, comentó Paredes, quien comparte muchos momentos personales con Dybala.