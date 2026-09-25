El fuerte enojo de Franco Colapinto con Alpine tras no recibir la ayuda de Pierre Gasly en Bakú: "¿No...?"

A pesar de no recibir una respuesta directa desde los pits y tener que hacer su intento sin el arrastre aerodinámico, el pilarense sacó a relucir su talento, arriesgó en los sectores trabados y se metió en la Q3 por mérito propio. Tras bajarse del auto, le restó dramatismo a la situación: “La vuelta de Q2 fue muy buena. Traté de tomar más riesgos para asegurar el pase a Q3 y fue suficiente”. Por su parte, Gasly se mostró conforme con el resultado global: “Sinceramente, estoy muy contento con el trabajo que hicimos con el equipo durante todo el fin de semana”.

Por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se corre este sábado y no el domingo

La carrera principal en las calles de Bakú se disputará este sábado 26 de septiembre a partir de las 8:00 (hora de Argentina), con transmisión en vivo por Disney+, ESPN y Fox Sports. La grilla de partida tendrá en primera fila al poleman George Russell (Mercedes), secundado por Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).

El motivo de este cambio en el cronograma habitual de la Fórmula 1 no responde a cuestiones climáticas ni deportivas, sino a una conmemoración oficial del país anfitrión: el Gran Premio se adelantó al sábado debido a que el 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, fecha nacional en la que no se realizan espectáculos masivos.