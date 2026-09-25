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El fuerte enojo de Franco Colapinto con Alpine tras no recibir la ayuda de Pierre Gasly en Bakú: "¿No...?"

Franco Colapinto le dio rebufo a Pierre Gasly en la Q2 de Bakú pero no recibió el mismo trato. Largará noveno en la carrera.

Franco Colapinto 

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La jornada de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán dejó un balance altamente positivo para el equipo Alpine en términos de posicionamiento, aunque no estuvo exenta de chispazos internos. Franco Colapinto completó una gran labor en el circuito callejero de Bakú y logró meterse por cuarta vez en la temporada dentro de la Q3 al finalizar en el décimo lugar. Sin embargo, el bonaerense ganará una posición en la grilla y largará noveno tras una sanción a Carlos Sainz, mientras que su compañero Pierre Gasly iniciará en el séptimo casillero.

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A pesar de que los dos monoplazas franceses quedaron bien perfilados para la competencia, una maniobra en el tramo decisivo de la Q2 encendió el debate entre los fanáticos. Para asegurar el pase del galo a la última instancia, Colapinto cumplió con la indicación estratégica de darle rebufo a Gasly en la recta principal, otorgándole un beneficio aerodinámico clave para que aumentara su velocidad de punta.

Qué dijo Franco Colapinto por la radio de Alpine tras la actitud de Pierre Gasly

El desencuentro ocurrió instantes después, cuando el argentino inició su intento de vuelta rápida y aguardaba que se invirtieran los roles para recibir la misma colaboración. Al notar que el piloto francés no se ubicaba adelante para remolcarlo, Colapinto cuestionó la maniobra con asombro frente a su equipo de ingenieros: “¿No intercambiamos?“.

A pesar de no recibir una respuesta directa desde los pits y tener que hacer su intento sin el arrastre aerodinámico, el pilarense sacó a relucir su talento, arriesgó en los sectores trabados y se metió en la Q3 por mérito propio. Tras bajarse del auto, le restó dramatismo a la situación: “La vuelta de Q2 fue muy buena. Traté de tomar más riesgos para asegurar el pase a Q3 y fue suficiente”. Por su parte, Gasly se mostró conforme con el resultado global: “Sinceramente, estoy muy contento con el trabajo que hicimos con el equipo durante todo el fin de semana”.

Por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se corre este sábado y no el domingo

La carrera principal en las calles de Bakú se disputará este sábado 26 de septiembre a partir de las 8:00 (hora de Argentina), con transmisión en vivo por Disney+, ESPN y Fox Sports. La grilla de partida tendrá en primera fila al poleman George Russell (Mercedes), secundado por Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).

El motivo de este cambio en el cronograma habitual de la Fórmula 1 no responde a cuestiones climáticas ni deportivas, sino a una conmemoración oficial del país anfitrión: el Gran Premio se adelantó al sábado debido a que el 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, fecha nacional en la que no se realizan espectáculos masivos.

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