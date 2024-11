Sin embargo, el italiano no tardó en cambiar el tono y cuestionar duramente su desempeño en las últimas competencias: "No sé si se le ha subido a la cabeza o si se lo cree. Porque las últimas dos o tres carreras, de nuevo, no ha estado tan fantástico. Ha hecho un montón de basura y Williams es lo último que necesita".

La declaración de Steiner sobre el supuesto traspaso de Colapinto a otro equipo causó sorpresa, aunque no se dieron detalles sobre qué escudería habría cerrado el acuerdo. “Te ‘levantan’ cuando tienes una buena actuación. Hay que lidiar con eso y también con él como equipo. Ya lo han vendido a otro equipo por no sé cuántos millones”, declaró.