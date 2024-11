El particular consejo de Graciela Alfano a la China Suárez para intimar con Franco Colapinto

Embed

Claro que eso no fue todo. Porque la ex Miss Siete Días también señaló que la China “sale con el que le gusta, con el que decide que le gusta porque me parece que es un hecho consciente”, así como remarcó que al ser linda "entonces la van a atacar todos”.

Fue allí justamente cuando Graciela Alfano confió que hace tiempo tuvo una charla con Eugenia Suárez, donde le dio un contundente consejo al decirle: “China, sos demasiado linda. Te la van a dar por todos lados. Tratá de ponerte cositas y no escuchar nada, y hacer lo que querés”.

Por último, sobre el encuentro de Suárez con Colapinto, Alfano fue directa y concisa: “ella puede elegir y vivir el tiempo que quiera, porque tampoco se ata [...] Está con la persona que quiere, elige, y es una cosa que no muchas mujeres pueden hacer, creo que muy pocas”.

franco colapinto y china suárez.jpeg

Qué hizo la China Suárez durante la carrera de Franco Colapinto en Las Vegas

Mientras Franco Colapinto competía en la madrugada del domingo en el Gran Premio de Las Vegas, la China Suárez se mostró muy activa en sus redes y compartió imágenes de lo que fue la fiesta de fin de rodaje de En el barro, el spin-off de El marginal.

A través de sus historias de Instagram, la actriz subió varias fotos de la velada. Según se pudo ver, el festejo incluyó un party bus que llevó a los invitados hasta un reconocido boliche del barrio porteño de Palermo.

Embed

El lugar, que estuvo ambientado como si fuera una cárcel (por la serie), tuvo un santuario con estampitas de algunos de los personajes de la ficción. La cantante compartió su imagen de su cara vestida de Virgen que decía “Santa China”.

china suárez 1_fiesta.jpg

Cabe recordar que hace una semana se filtraron dos videos de la actriz de la película Linda con el piloto de Fórmula 1 caminando por las calles de Madrid, España.

Si bien Colapinto y Suárez evitaron hablar con la prensa sobre su supuesto romance, los seguidores del piloto y la cantante están pendientes de esta incipiente relación.