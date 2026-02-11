Cuál es la lesión de Edwuin Cetré que encendió las alarmas en Boca y frenó el pase

Qué dicen en Estudiantes sobre el estado físico del jugador

Desde La Plata aseguran que el futbolista se encuentra en óptimas condiciones físicas. Como respaldo, destacan los 86 partidos que disputó en sus dos años en el club. En ese período, apenas un desgarro y una molestia muscular lo dejaron afuera de cuatro encuentros desde comienzos de 2024.

Esos números son el principal argumento del Pincha para sostener que el colombiano no tiene problemas físicos y que puede competir con normalidad.

Mientras tanto, en Boca consideran que la operación puede implicar un riesgo si se trata de una compra inmediata. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no se bajó de la negociación y presentó una nueva oferta: un préstamo con cargo y opción de compra por los montos que se habían acordado originalmente.

Ahora la decisión vuelve a estar del lado de Estudiantes. Cetré ya se reintegró a los entrenamientos y el entrenador Eduardo Domínguez evalúa si lo tendrá en cuenta para el clásico ante Gimnasia, mientras las negociaciones siguen abiertas.