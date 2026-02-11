En vivo Radio La Red
Deportes
Edwuin Cetré
Boca
FÚTBOL

Cuál es la lesión de Edwuin Cetré que encendió las alarmas en Boca y frenó el pase

Una antigua lesión detectada en los estudios del colombiano generó dudas en Boca y, como consecuencia, se modificaron las condiciones de la negociación con Estudiantes.

Cuál es la lesión de Edwuin Cetré que encendió las alarmas en Boca y frenó el pase

La llegada de Edwuin Cetré a Boca quedó en suspenso por un motivo estrictamente médico. Cuando el pase parecía cerrado, una revisión privada encendió las alarmas en el club de la Ribera y cambió el rumbo de la operación, que ahora se reactivó bajo otras condiciones.

Boca acelera por Cetré: llegó a un acuerdo con Estudiantes y solo restan los papeles para que sea refuerzo
image

Se trata de la segunda transferencia que se frena en pocos días por la misma situación. Antes había sido Athletico Paranaense el que desistió de la compra tras realizar los estudios clínicos. Luego, Boca había alcanzado un acuerdo total con Estudiantes y con el DIM, dueño del 50% de la ficha, pero una nueva consulta médica volvió a poner en duda la operación.

Qué lesión tiene Edwuin Cetré y por qué preocupa en Boca

Según trascendió, el punto que generó inquietud es una antigua operación de meniscos a la que el extremo colombiano se sometió en 2018, cuando jugaba en Santos Laguna de México y tenía apenas 20 años. Esa cicatriz sería el factor que frenó tanto la compra del club brasileño como el acuerdo que ya tenía encaminado Boca.

No hubo confirmación oficial por parte de las instituciones, pero la interpretación de los estudios llevó al Xeneize a cambiar la estrategia. En lugar de avanzar con una compra definitiva, ahora propuso un préstamo con cargo y opción de compra.

Qué dicen en Estudiantes sobre el estado físico del jugador

Desde La Plata aseguran que el futbolista se encuentra en óptimas condiciones físicas. Como respaldo, destacan los 86 partidos que disputó en sus dos años en el club. En ese período, apenas un desgarro y una molestia muscular lo dejaron afuera de cuatro encuentros desde comienzos de 2024.

Esos números son el principal argumento del Pincha para sostener que el colombiano no tiene problemas físicos y que puede competir con normalidad.

Mientras tanto, en Boca consideran que la operación puede implicar un riesgo si se trata de una compra inmediata. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no se bajó de la negociación y presentó una nueva oferta: un préstamo con cargo y opción de compra por los montos que se habían acordado originalmente.

Ahora la decisión vuelve a estar del lado de Estudiantes. Cetré ya se reintegró a los entrenamientos y el entrenador Eduardo Domínguez evalúa si lo tendrá en cuenta para el clásico ante Gimnasia, mientras las negociaciones siguen abiertas.

