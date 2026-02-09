En vivo Radio La Red
FÚTBOL

Boca acelera por Cetré: llegó a un acuerdo con Estudiantes y solo restan los papeles para que sea refuerzo

Boca avanzó en las negociaciones con Estudiantes y también dialoga con Independiente de Medellín para comprar el 100% del pase del extremo colombiano.

Boca acelera por Cetré: llegó a un acuerdo con Estudiantes y solo restan los papeles para que sea refuerzo

Boca dio un paso clave en el mercado de pases y se encamina a cerrar la llegada de Edwuin Cetré. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme alcanzó un acuerdo con Estudiantes y ahora solo resta trasladar lo pactado a la formalidad de los documentos para que el colombiano se convierta en refuerzo.

image

El Xeneize decidió utilizar el cupo extraordinario por la lesión de Rodrigo Battaglia para incorporar a un extremo y el nombre apuntado fue el de Cetré. En las últimas horas, desde Brandsen enviaron una oferta formal y las negociaciones quedaron a un paso de resolverse.

Según pudo saberse, Boca no solo negoció por el 50% del pase que pertenece a Estudiantes, situación que ya está acordada, sino que también entabló diálogo con Independiente de Medellín, dueño de la otra mitad de la ficha, para adquirir la totalidad de los derechos económicos del futbolista de 28 años.

La propuesta por el 100% del pase ronda los seis millones de dólares brutos, una cifra similar a la que se había acordado con Athletico Paranaense antes de que en Brasil dieran por caída aquella transferencia. La negociación tripartita avanza y, si no surge ningún imprevisto, el colombiano será jugador de Boca.

Por qué Boca aceleró por Edwuin Cetré

La necesidad del equipo es clara. La seguidilla de lesiones en la delantera y la salida a préstamo de Brian Aguirre dejaron a Claudio Úbeda con pocas variantes por las bandas. En ese contexto, el cuerpo técnico considera que Cetré encaja como una opción ideal por características, presente y edad.

Además, su frustrada transferencia al fútbol brasileño lo volvió a poner en el radar del mercado local, lo que facilitó las gestiones para reactivar las conversaciones.

En La Plata reconocen que las charlas están avanzadas. Si bien Estudiantes no tenía la obligación de vender, la cifra ofrecida y el buen vínculo entre las dirigencias allanaron el camino para el acuerdo. La transferencia reciente de Santiago Ascacíbar a Boca y el préstamo de Aguirre al Pincha fortalecieron ese canal de diálogo.

¿Cuándo podría firmar Cetré con Boca?

En el club de la Ribera esperan que el futbolista pueda realizarse la revisión médica lo más pronto posible. La idea es que eso ocurra el martes, siempre y cuando se completen los documentos de la operación.

El tiempo juega un papel importante: Boca tiene plazo hasta el 18 de febrero para utilizar el cupo por la lesión de Battaglia. Por eso, la dirigencia trabaja contrarreloj para cerrar los detalles y oficializar el pase.

Cetré, por su parte, ve con buenos ojos el salto a Boca y aguarda la confirmación definitiva. Si todo se mantiene en los carriles actuales, el colombiano está cada vez más cerca de convertirse en nuevo refuerzo xeneize.

