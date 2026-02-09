Boca acelera por Cetré: llegó a un acuerdo con Estudiantes y solo restan los papeles para que sea refuerzo

Por qué Boca aceleró por Edwuin Cetré

La necesidad del equipo es clara. La seguidilla de lesiones en la delantera y la salida a préstamo de Brian Aguirre dejaron a Claudio Úbeda con pocas variantes por las bandas. En ese contexto, el cuerpo técnico considera que Cetré encaja como una opción ideal por características, presente y edad.

Además, su frustrada transferencia al fútbol brasileño lo volvió a poner en el radar del mercado local, lo que facilitó las gestiones para reactivar las conversaciones.

En La Plata reconocen que las charlas están avanzadas. Si bien Estudiantes no tenía la obligación de vender, la cifra ofrecida y el buen vínculo entre las dirigencias allanaron el camino para el acuerdo. La transferencia reciente de Santiago Ascacíbar a Boca y el préstamo de Aguirre al Pincha fortalecieron ese canal de diálogo.

¿Cuándo podría firmar Cetré con Boca?

En el club de la Ribera esperan que el futbolista pueda realizarse la revisión médica lo más pronto posible. La idea es que eso ocurra el martes, siempre y cuando se completen los documentos de la operación.

El tiempo juega un papel importante: Boca tiene plazo hasta el 18 de febrero para utilizar el cupo por la lesión de Battaglia. Por eso, la dirigencia trabaja contrarreloj para cerrar los detalles y oficializar el pase.

Cetré, por su parte, ve con buenos ojos el salto a Boca y aguarda la confirmación definitiva. Si todo se mantiene en los carriles actuales, el colombiano está cada vez más cerca de convertirse en nuevo refuerzo xeneize.