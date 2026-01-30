En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Santiago Ascacíbar
Boca
FÚTBOL

Cuándo podría debutar Santiago Ascacíbar y qué le puede aportar al mediocampo de Boca

Santiago Ascacíbar realizó fútbol con el plantel y todo parece indicar que su debut en Boca está muy cerca. Los detalles.

Cuándo podría debutar Santiago Ascacíbar y qué le puede aportar al mediocampo de Boca

La derrota de Boca ante Estudiantes volvió a poner el foco en un mediocampo que no logró hacer pie ni sostener al equipo en momentos clave. En ese contexto, Santiago Ascacíbar aparece como una de las cartas que Claudio Úbeda podría empezar a utilizar para reordenar esa zona de la cancha. El volante realizó fútbol este jueves junto a sus compañeros y todo indica que formará parte de la lista de convocados para el partido del próximo domingo ante Newell’s, desde las 19.00, en La Bombonera.

Leé también La frase de Juan Román Riquelme que hizo soñar a Boca: "Este año vamos a..."
la frase de juan roman riquelme que hizo sonar a boca: este ano vamos a...
image

Aunque el cuerpo técnico sabe que llegará con apenas cuatro entrenamientos encima y que su presencia desde el arranque no está asegurada, la expectativa está puesta en que el “Ruso” sume minutos y comience a integrarse progresivamente al once titular. La pregunta que surge es clara: ¿qué puede aportarle Ascacíbar al mediocampo de Boca en este momento?

Qué tipo de volante es Ascacíbar y qué no viene a resolver

Ascacíbar no llega al Xeneize como una solución directa a los problemas de generación de juego. Si bien no es un jugador torpe con la pelota, su principal fortaleza no está en la creación ni en el pase filtrado. Su aporte va por otro carril.

De acuerdo al rol que tuvo en Estudiantes durante los últimos dos años bajo la conducción de Eduardo Domínguez, se espera que sea un volante con llegada al área, capaz de pisar zonas ofensivas y acompañar al centrodelantero. En un mediocampo hipotético junto a Leandro Paredes y Ander Herrera, el esquema de funciones parece bastante definido: el campeón del mundo como salida clara, el español como nexo y Ascacíbar como el mediocampista que rompa desde atrás.

Por qué su llegada puede potenciar el gol desde el mediocampo

Ese rol ofensivo no es nuevo para Ascacíbar. De hecho, es una de las facetas que más desarrolló en los últimos años. Primero con Enzo Pérez cubriéndole las espaldas y luego con distintos volantes centrales, el platense logró mejorar notablemente su presencia en el área rival.

Desde su regreso a Estudiantes en 2023, convirtió 18 goles y repartió cinco asistencias, números que explican por qué Úbeda lo ve como una solución a uno de los grandes déficits actuales del mediocampo de Boca: la falta de gol. Un rol que Tomás Belmonte ocupó en el amistoso ante Olimpia y en el debut del Apertura frente a Deportivo Riestra, pero que podría encajarle aún mejor al Ruso.

Qué mantiene de su perfil defensivo

Más allá de su crecimiento ofensivo, Ascacíbar no perdió las cualidades que lo destacaron desde joven. Su capacidad de quite, lectura defensiva y agresividad para recuperar la pelota siguen siendo parte de su ADN futbolístico, atributos que en su momento lo llevaron a integrar selecciones juveniles y dar el salto al fútbol europeo.

Ese equilibrio entre despliegue, recuperación y llegada al área es uno de los motivos por los que su presencia genera expectativa en un Boca que necesita intensidad en la mitad de la cancha.

Cuál es el problema que Boca todavía no logra resolver

Si Ascacíbar puede ayudar a cubrir el déficit de gol, la gestación de juego sigue siendo una cuenta pendiente. Con Paredes cada vez más presionado por los rivales, algo que se notó en La Plata y en varios partidos del tramo final de 2025, el equipo pierde claridad y depende de acciones individuales de Exequiel Zeballos o de la pelota parada.

Ander Herrera eleva el nivel cuando está en cancha, pero su físico no le permitió completar un partido desde su llegada. A eso se suman las lesiones de Alan Velasco y Carlos Palacios, dos futbolistas que podrían asumir responsabilidades creativas.

En ese escenario, Ascacíbar aparece como una pieza importante, aunque parcial. Puede aportar gol y dinámica, pero no resolver por sí solo el armado del juego. Cómo complete Úbeda ese rompecabezas —con lo que tiene, con un refuerzo o con algún juvenil— será una de las claves del Boca que viene.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Santiago Ascacíbar Boca
Notas relacionadas
La fuerte autocrítica de Claudio Úbeda tras la derrota de Boca ante Estudiantes: "El fútbol no..."
El duro análisis de Leandro Paredes tras la caída de Boca ante Estudiantes: "Perdimos por..."
Decir lo que pensás hoy puede cambiarlo todo: por qué el cielo empuja a hablar claro

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar