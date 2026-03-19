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Cuartos de Champions League definidos: los cruces, fechas y el duelo que se roba toda la atención

Quedaron definidos los enfrentamientos de cuartos de final del torneo europeo, con duelos de alto voltaje y un calendario que ya tiene fechas confirmadas.

Cuartos de Champions League definidos: los cruces, fechas y el duelo que se roba toda la atención

La Champions League 2026 entra en su etapa más apasionante. Este miércoles quedaron definidos los ocho equipos clasificados a los cuartos de final y también los cruces que marcarán el camino hacia la final en Budapest. Con varios gigantes del fútbol europeo en carrera, la expectativa crece entre los fanáticos.

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Entre los enfrentamientos confirmados, hay uno que sobresale por historia y presente: Real Madrid frente a Bayern Munich. El conjunto alemán avanzó tras eliminar a Atalanta, mientras que el equipo español dejó en el camino a Manchester City, en una de las series más destacadas de la fase anterior.

Cuáles son los cruces de cuartos de final de la Champions League 2026

Además del duelo entre Real Madrid y Bayern Munich, el cuadro presenta otros enfrentamientos de gran nivel. Liverpool se medirá ante Paris Saint-Germain, en una serie que promete intensidad por el peso ofensivo de ambos equipos.

Por su parte, Arsenal enfrentará a Sporting de Lisboa, mientras que Barcelona, que viene de eliminar a Tottenham con una goleada, chocará con Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone.

De esta manera, el cuadro quedó conformado con cuatro series que combinan historia, actualidad y estilos diferentes, lo que anticipa una definición abierta.

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League

El calendario de la UEFA ya está definido. Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán durante la semana del 7 de abril, mientras que las revanchas tendrán lugar en la semana del 14 de abril.

Luego, las semifinales se jugarán en dos etapas: los encuentros de ida en la semana del 28 de abril y los de vuelta en la semana del 5 de mayo.

La gran final, en tanto, se llevará a cabo el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna, en Hungría.

Qué se espera de esta etapa decisiva

Con los cruces ya definidos, la Champions League entra en una fase donde cada detalle puede ser determinante. Equipos con tradición en el torneo, como Real Madrid, Bayern Munich o Barcelona, se cruzan con proyectos que buscan consolidarse o dar el golpe.

Además, la presencia de figuras y entrenadores de primer nivel suma un atractivo extra a una competencia que, año tras año, se posiciona como la más importante a nivel de clubes en Europa.

A partir de ahora, cada serie será una final anticipada. Y con el calendario en marcha, los fanáticos ya empiezan a contar los días para una nueva ronda que promete emociones fuertes de principio a fin.

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