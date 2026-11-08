Fórmula 1: Colapinto partirá desde el puesto 14 en Brasil y buscará avanzar en Interlagos

Estos son los datos principales para seguir la carrera:

Carrera: Gran Premio de San Pablo.

Fecha: domingo 8 de noviembre.

Horario: 14 (hora argentina).

Circuito: Autódromo José Carlos Pace, Interlagos.

Largada de Franco Colapinto: 14°.

Transmisión: Fox Sports, Disney+ y F1 TV.

Colapinto avanzó en la grilla tras una clasificación complicada

La lluvia fue una de las grandes protagonistas de la jornada del sábado y complicó el trabajo de varios pilotos. Colapinto no pudo encontrar el rendimiento esperado con su Alpine y finalizó 17° en la clasificación.

No obstante, el argentino consiguió mejorar su posición de partida gracias a los cambios posteriores en la grilla. La sanción aplicada a otro competidor le permitió avanzar un lugar más y quedar 14° para la carrera principal.

Desde esa posición, buscará aprovechar las oportunidades desde las primeras vueltas y ganar terreno en un circuito exigente, que combina cambios de elevación y sectores en los que los errores pueden terminar en despistes.

El pronóstico de nuevas precipitaciones también podría influir en el desarrollo de la competencia. En ese escenario, la elección de los neumáticos y las decisiones estratégicas de los equipos pueden resultar determinantes.

Lando Norris consiguió la pole en Interlagos

Lando Norris comenzará el Gran Premio de San Pablo desde la primera posición, después de quedarse con el mejor registro de la clasificación.

La carrera también será un desafío para los pilotos que deberán remontar desde posiciones más retrasadas. Max Verstappen y Lewis Hamilton buscarán avanzar en una competencia que puede tener cambios importantes si las condiciones climáticas vuelven a complicar el desarrollo de la prueba.

Franco Colapinto tendrá este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine largará desde la 15° posición en el Gran Premio de San Pablo, que se disputará en el tradicional circuito de Interlagos, Brasil.

El argentino buscará recuperarse después de una clasificación difícil, marcada por la lluvia y los problemas de adherencia que condicionaron el rendimiento de su monoplaza. Aunque terminó 17° en esa instancia, finalmente avanzará dos lugares en la grilla de partida.

En el otro extremo, Lando Norris se quedó con la pole position y comenzará la carrera desde el primer lugar.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil

El Gran Premio de San Pablo se disputará este domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos. La prueba corresponde a la vigésima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

Estos son los datos principales para seguir la carrera:

Carrera: Gran Premio de San Pablo.

Fecha: domingo 8 de noviembre.

Horario: 14 (hora argentina).

Circuito: Autódromo José Carlos Pace, Interlagos.

Largada de Franco Colapinto: 15°.

Transmisión: Fox Sports, Disney+ y F1 TV.

Colapinto buscará avanzar tras una clasificación complicada

La lluvia fue una de las grandes protagonistas de la jornada del sábado y complicó el trabajo de varios pilotos. Colapinto no pudo encontrar el rendimiento esperado con su Alpine y finalizó 17° en la clasificación.

Sin embargo, el argentino partirá desde el puesto 15 en la carrera principal. Su objetivo será aprovechar las oportunidades desde las primeras vueltas y ganar posiciones en un circuito exigente, que combina cambios de elevación y sectores en los que los errores pueden terminar en despistes.

El pronóstico de nuevas precipitaciones también podría influir en el desarrollo de la competencia. En ese escenario, la elección de los neumáticos y las decisiones estratégicas de los equipos pueden resultar determinantes.

Lando Norris consiguió la pole y Verstappen buscará remontar

Lando Norris comenzará el Gran Premio de San Pablo desde la primera posición, después de quedarse con el mejor registro de la clasificación.

La situación será diferente para Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes, según la grilla informada por la fuente, deberán largar desde los últimos lugares. Ambos tendrán por delante una carrera exigente si quieren recuperar terreno y meterse en la zona de puntos.