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De vivir en la calle a dirigir a Messi: quién es Guillermo Hoyos, el nuevo DT de Inter Miami

Guillermo Hoyos, con pasado en La Masía y una historia de vida impactante, asumirá como entrenador de Inter Miami tras la salida de Javier Mascherano.

De vivir en la calle a dirigir a Messi: quién es Guillermo Hoyos, el nuevo DT de Inter Miami

La salida de Javier Mascherano abrió una nueva etapa en Inter Miami y puso en escena a un nombre con una historia tan particular como profunda: Guillermo Hoyos, el entrenador que ayudó a formar a Lionel Messi en Barcelona, será el encargado de conducir al equipo en este nuevo ciclo.

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Quién es Guillermo Hoyos, el nuevo DT de Inter Miami

El cordobés de 62 años cuenta con más de dos décadas de experiencia como entrenador y director deportivo, con pasos por distintos países como Argentina, México, Chile, Bolivia, Grecia y Chipre. Además, fue seleccionador nacional de Bolivia y trabajó en la estructura formativa del Barcelona, donde dejó su huella en La Masía.

Su vínculo con Messi no es menor: participó en su formación durante sus años juveniles en el club catalán y mantuvieron una relación cercana con el paso del tiempo. De hecho, fue invitado al casamiento del capitán argentino con Antonela Roccuzzo.

Antes de su etapa como entrenador, Hoyos tuvo una extensa carrera como futbolista. En Argentina jugó en Banfield, Talleres, Boca, Gimnasia y Chacarita, y también tuvo experiencias en el exterior, incluyendo el fútbol europeo y sudamericano.

Cómo fue la historia de vida que marcó su carrera

Más allá de su recorrido profesional, la historia personal de Hoyos es uno de los aspectos que más impacta. A los 8 años vivió en la calle junto a su familia, tras perder su padre el trabajo por problemas de alcoholismo.

En ese contexto, lustraba botas, vendía diarios y realizaba distintos trabajos para poder comer, mientras encontraba en el fútbol un refugio. Aprendió a leer recién a los 11 años, en un camino de superación que luego lo llevaría a desarrollar una carrera destacada.

Ya como entrenador, dejó en claro su visión sobre la formación: “El fútbol es un placer. Y, a través del placer, podés llegar a que el chico mejore”, expresó en una entrevista, marcando su enfoque humano y formativo.

Qué desafío tiene ahora en Inter Miami

La llegada de Hoyos se da tras la sorpresiva renuncia de Mascherano, quien había llevado al equipo a conquistar su primer título en la MLS en 2025. Actualmente, Inter Miami se ubica tercero en la Conferencia Este con 12 puntos en siete fechas, tras empatar 2-2 ante New York Red Bulls.

El entrenador asumirá con el objetivo de sostener ese nivel competitivo y liderar un plantel que tiene a Messi como máxima figura. Su debut será inmediato: este sábado desde las 17.30, el equipo visitará a Colorado, en el inicio de una nueva etapa.

De una infancia marcada por la adversidad a dirigir a una de las figuras más grandes del fútbol mundial, la historia de Hoyos es también la de una oportunidad. Ahora, tendrá el desafío de trasladar su recorrido y su mirada al presente de Inter Miami, en un contexto exigente y lleno de expectativas.

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