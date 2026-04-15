De vivir en la calle a dirigir a Messi: quién es Guillermo Hoyos, el nuevo DT de Inter Miami

Cómo fue la historia de vida que marcó su carrera

Más allá de su recorrido profesional, la historia personal de Hoyos es uno de los aspectos que más impacta. A los 8 años vivió en la calle junto a su familia, tras perder su padre el trabajo por problemas de alcoholismo.

En ese contexto, lustraba botas, vendía diarios y realizaba distintos trabajos para poder comer, mientras encontraba en el fútbol un refugio. Aprendió a leer recién a los 11 años, en un camino de superación que luego lo llevaría a desarrollar una carrera destacada.

Ya como entrenador, dejó en claro su visión sobre la formación: “El fútbol es un placer. Y, a través del placer, podés llegar a que el chico mejore”, expresó en una entrevista, marcando su enfoque humano y formativo.

Qué desafío tiene ahora en Inter Miami

La llegada de Hoyos se da tras la sorpresiva renuncia de Mascherano, quien había llevado al equipo a conquistar su primer título en la MLS en 2025. Actualmente, Inter Miami se ubica tercero en la Conferencia Este con 12 puntos en siete fechas, tras empatar 2-2 ante New York Red Bulls.

El entrenador asumirá con el objetivo de sostener ese nivel competitivo y liderar un plantel que tiene a Messi como máxima figura. Su debut será inmediato: este sábado desde las 17.30, el equipo visitará a Colorado, en el inicio de una nueva etapa.

De una infancia marcada por la adversidad a dirigir a una de las figuras más grandes del fútbol mundial, la historia de Hoyos es también la de una oportunidad. Ahora, tendrá el desafío de trasladar su recorrido y su mirada al presente de Inter Miami, en un contexto exigente y lleno de expectativas.