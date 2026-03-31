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Con Messi de titular, la formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Zambia

La Selección Argentina cierra su preparación en el país con un amistoso ante Zambia en La Bombonera, con Lionel Messi desde el arranque y la mira puesta en mejorar su rendimiento colectivo.

Con Messi de titular, la formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Zambia

La Selección Argentina afrontará este martes su último compromiso en el país antes del Mundial 2026 cuando reciba a Zambia en La Bombonera, en un amistoso que marcará el cierre de la fecha FIFA. El gran atractivo de la noche será la presencia de Lionel Messi como titular, en un equipo que buscará dejar una mejor imagen tras su última presentación.

Leé también Messi ya está en Argentina y se suma a la Selección Argentina para los amistosos en La Bombonera
Foto: @afaseleccionen
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El encuentro comenzará a las 20:30 y representa una de las últimas oportunidades para ajustar detalles de cara a la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, el entrenador Lionel Scaloni confirmó que pondrá en cancha a la mayoría de los habituales titulares.

Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba”, aseguró el DT en conferencia de prensa. Además, adelantó que durante el desarrollo del partido habrá variantes para observar a otros futbolistas: “Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos”.

Por qué este partido es clave para la Selección Argentina

Más allá de tratarse de un amistoso, el duelo ante Zambia adquiere una relevancia especial. Será el último encuentro en suelo argentino antes del Mundial y llega luego de una actuación que dejó dudas. En su presentación anterior, el equipo venció 2-1 a Mauritania, pero no logró sostener un rendimiento convincente a lo largo del partido.

Los goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz le dieron la victoria a la Albiceleste, aunque el descuento de Jordan Lefort evidenció ciertas falencias defensivas. Por eso, Scaloni fue claro: “Tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”.

Cómo formarán Argentina y Zambia en este amistoso

Para este compromiso, Argentina saldría con una base consolidada. Emiliano Martínez estaría en el arco, con una defensa integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo aparecerían Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

En la ofensiva, Messi compartiría ataque con Thiago Almada y Julián Álvarez, en un tridente que combina experiencia, dinámica y gol.

Por su parte, Zambia presentará un equipo con nombres como Lawrence Mwansa, Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda, Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda, Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda y Patson Daka.

Tras este compromiso, la Selección ya no volverá a jugar antes del Mundial, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Por eso, el partido en La Bombonera no solo será una despedida ante el público local, sino también una prueba clave para ajustar funcionamiento y llegar en óptimas condiciones a la gran cita.

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