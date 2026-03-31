Con Messi de titular, la formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Zambia

Los goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz le dieron la victoria a la Albiceleste, aunque el descuento de Jordan Lefort evidenció ciertas falencias defensivas. Por eso, Scaloni fue claro: “Tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”.

Cómo formarán Argentina y Zambia en este amistoso

Para este compromiso, Argentina saldría con una base consolidada. Emiliano Martínez estaría en el arco, con una defensa integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo aparecerían Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

En la ofensiva, Messi compartiría ataque con Thiago Almada y Julián Álvarez, en un tridente que combina experiencia, dinámica y gol.

Por su parte, Zambia presentará un equipo con nombres como Lawrence Mwansa, Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda, Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda, Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda y Patson Daka.

Tras este compromiso, la Selección ya no volverá a jugar antes del Mundial, donde integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Por eso, el partido en La Bombonera no solo será una despedida ante el público local, sino también una prueba clave para ajustar funcionamiento y llegar en óptimas condiciones a la gran cita.