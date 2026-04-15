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Javier Mascherano rompió el silencio: por qué renunció a Inter Miami y qué mensaje le dejó a los hinchas

El entrenador argentino dejó su cargo en Inter Miami y explicó que su decisión responde a motivos personales. En su despedida, agradeció al club, a los jugadores y a los hinchas.

Javier Mascherano rompió el silencio: por qué renunció a Inter Miami y qué mensaje le dejó a los hinchas

La salida de Javier Mascherano de Inter Miami tomó por sorpresa al mundo del fútbol. El entrenador argentino, que había llevado al equipo a conquistar su primer título en la MLS en 2025, decidió dar un paso al costado y explicó públicamente los motivos de su decisión.

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Mascherano junto a Donald Trump. Foto: AP
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Por qué renunció Javier Mascherano a Inter Miami

A través de un comunicado oficial del club, el propio Mascherano fue claro, aunque sin dar detalles profundos: “Por razones personales, he decidido terminar mi ciclo como entrenador del Inter Miami”, expresó.

La decisión llega en un momento sensible, con la temporada en marcha y con Lionel Messi como figura y capitán del equipo. Sin embargo, el DT optó por priorizar cuestiones personales y cerrar su etapa al frente del conjunto de la Florida.

Qué mensaje dejó Mascherano para los jugadores y los hinchas

En su despedida, el exentrenador dejó palabras de agradecimiento hacia todos los sectores del club. “Quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí”, sostuvo, y también destacó el rol del plantel: “Especialmente a los jugadores, quienes nos permitieron vivir momentos inolvidables”.

Además, tuvo un reconocimiento especial para los hinchas: “Al hincha y a toda la familia de Inter Miami, sin ellos nada de esto hubiera sido posible”, señaló.

En un tono emotivo, Mascherano remarcó el valor de lo conseguido: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”, en referencia al título logrado en 2025, el primero en la historia del club en la MLS.

También dejó un mensaje de cara al futuro: “No tengo dudas de que el club seguirá cosechando éxitos”, mostrando confianza en el camino que continuará la institución tras su salida.

Cómo sigue Inter Miami tras la salida del DT

Tras confirmarse la renuncia, el club actuó rápidamente para reorganizar su estructura. Ángel Guillermo Hoyos asumirá como entrenador interino en los próximos partidos, mientras que Alberto Marrero ocupará el rol de director deportivo.

De esta manera, Inter Miami inicia una nueva etapa tras la salida de un entrenador que dejó una huella importante en poco tiempo. Mascherano no solo consiguió un título histórico, sino que también fue protagonista en el crecimiento reciente del equipo.

La decisión, aunque inesperada, marca el cierre de un ciclo exitoso en lo deportivo. Ahora, el desafío será sostener ese nivel y seguir construyendo sobre lo logrado, en un contexto donde el equipo busca consolidarse como protagonista en la MLS.

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