Javier Mascherano rompió el silencio: por qué renunció a Inter Miami y qué mensaje le dejó a los hinchas

Además, tuvo un reconocimiento especial para los hinchas: “Al hincha y a toda la familia de Inter Miami, sin ellos nada de esto hubiera sido posible”, señaló.

En un tono emotivo, Mascherano remarcó el valor de lo conseguido: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella”, en referencia al título logrado en 2025, el primero en la historia del club en la MLS.

También dejó un mensaje de cara al futuro: “No tengo dudas de que el club seguirá cosechando éxitos”, mostrando confianza en el camino que continuará la institución tras su salida.

Cómo sigue Inter Miami tras la salida del DT

Tras confirmarse la renuncia, el club actuó rápidamente para reorganizar su estructura. Ángel Guillermo Hoyos asumirá como entrenador interino en los próximos partidos, mientras que Alberto Marrero ocupará el rol de director deportivo.

De esta manera, Inter Miami inicia una nueva etapa tras la salida de un entrenador que dejó una huella importante en poco tiempo. Mascherano no solo consiguió un título histórico, sino que también fue protagonista en el crecimiento reciente del equipo.

La decisión, aunque inesperada, marca el cierre de un ciclo exitoso en lo deportivo. Ahora, el desafío será sostener ese nivel y seguir construyendo sobre lo logrado, en un contexto donde el equipo busca consolidarse como protagonista en la MLS.