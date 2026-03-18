Desconcierto en la despedida de Marcelo Araujo: el insólito error que impidió el último adiós

“Estábamos esperando, como siempre, frente a la escalinata. De repente alguien dijo ‘ya está’, pero nadie entendía qué había pasado”, explicó Almozny.

La situación generó malestar entre los presentes, que se retiraron sin respuestas claras sobre lo ocurrido.

Marcelo Araujo

Ante la imposibilidad de realizar una despedida formal, el círculo íntimo del periodista improvisó un homenaje: formaron una ronda y lo despidieron con un aplauso cerrado.

Entre los asistentes estuvieron figuras del ambiente como Claudia Villafañe, Martín Liberman, Alejandro Apo, Fernando Niembro y Miguel Ángel “Tití” Fernández, entre otros colegas y seres queridos.

Una voz histórica del fútbol argentino

Araujo falleció el lunes a los 78 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, tras complicaciones derivadas de una neumonía.

Nacido como Lázaro Jaime Zilberman, se convirtió en una figura central del relato deportivo desde las décadas del 80 y 90, especialmente por su trabajo en Fútbol de Primera, donde formó una dupla inolvidable con Enrique Macaya Márquez.

Más adelante, también fue una de las voces principales de Fútbol para Todos, consolidando su lugar como referente para varias generaciones de hinchas.

La despedida accidentada no hizo más que reforzar el sentimiento de pérdida entre quienes lo admiraban: una voz que marcó época se fue sin el homenaje que muchos esperaban darle en su último adiós.