Así fue el último adiós a Marcelo Araujo: las emotivas fotos con Claudia Villafañe, Tití Fernández y más figuras
Sin velatorio de por medio, este martes el icónico relator de fútbol Marcelo Araujo fue despedido por sus grandes amigos del medio tras su fallecimiento en la madrugada del lunes a sus 78 años.
17 mar 2026, 14:28
Así fue el último adiós a Marcelo Araujo: las emotivas fotos con Claudia Villafañe, Tití Fernández y más figuras
Este martes, el mundo del deporte y los medios despidió con profunda tristeza a Marcelo Araujo en el cementerio de la Chacarita, quien murió el 16 de marzo de 2026 a los 78 años, mientras permanecía internado. La noticia impactó de lleno en el ambiente futbolero, donde su voz supo convertirse en un sello inconfundible durante décadas.
Sin velatorio, la familia del histórico relator de fútbol le dio su último adiós junto a quienes, a lo largo de su extensa carrera, supo forjar una gran amistad. Figuras del mundo del fútbol como Claudia Villafañe, Tití Fernández,Fernando Niembro o Chiche Almozny, fueron algunas de las personalidades que dijeron presente en la despedida final.
Si bien en primer momento la mala nueva sorprendió en el medio, dado que no se sabía públicamente que el icónico relator de Fútbol de Primera estaba enfermo. Pero con el correr de las horas, se conocieron algunos detalles relacionados a su estado de salud, que mantenía en vilo a su familia y su entorno más cercano. Así, fue justamente Tití Fernández, colega y amigo, quien echó luz sobre el complejo momento que atravesaba el histórico relator en los últimos tiempos.
“La estaba pasando mal hace tres o cuatro años”, confió Fernández, dejando en evidencia que el deterioro no era reciente, sino que llevaba un largo proceso.
Si bien no se dieron a conocer precisiones médicas por decisión de la familia, trascendió que su condición física había empeorado de manera sostenida y se habla de una neumonía como desencadenante final. Ese desgaste progresivo, sumado a distintas complicaciones, terminó derivando en el desenlace que hoy enluta al fútbol argentino y a toda una generación de televidentes que lo siguieron durante años.
RS FOTOS.
Quién fue Marcelo Araujo y cuál fue su trayectoria en el periodismo deportivo
El reconocido relator y periodista deportivo Marcelo Araujo, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, falleció el 16 de marzo de 2026 a los 78 años en Olivos. Nacido el 12 de junio de 1947 en Buenos Aires, se convirtió en una de las voces más influyentes del fútbol argentino gracias a su estilo descontracturado, su impronta personal y una manera única de contar los partidos que marcó a generaciones.
Desde la década de 1970, Araujo comenzó a destacarse en transmisiones radiales y televisivas, dando los primeros pasos de una carrera que con el tiempo se volvería emblemática. Su gran salto llegó con Fútbol de primera, ciclo emitido por TyC Sports entre 1989 y 2004, donde se consolidó como la voz principal del “clásico del domingo” junto a Enrique Macaya Márquez.
Dueño de un estilo innovador, rompió con los moldes tradicionales del relato deportivo al incorporar comentarios espontáneos, toques de humor y frases que quedaron en la memoria popular. Entre ellas, una de las más recordadas fue: “¿Eso fue penal o yo estoy crazy, Macaya?”, que reflejaba a la perfección su impronta fresca y cercana con el público.
A lo largo de su carrera, también tuvo un rol protagónico en distintos programas televisivos. Entre 2005 y 2006 condujo 3 en el fondo en Canal 7 junto a Julio Ricardo y Ernesto Cherquis Bialo. Más tarde, en 2007, participó de ciclos como Fútbol, el debate y Noche de goles en América TV, ampliando su presencia en la pantalla chica.
Su trayectoria incluyó además la cobertura de importantes competencias internacionales. Relató la Copa FIFA Confederaciones 2009 y la final de la Copa Mustang en Colombia en 2006, sumando experiencia en escenarios de alto nivel.
En 2009 regresó con fuerza a la televisión abierta de la mano de Fútbol para todos en la TV Pública, donde narró clásicos del fútbol argentino y partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2014 hasta la temporada 2013-2014. Años más tarde, en 2018, volvió a la pantalla con Mundial 24 en A24.
Araujo también dejó su huella en coberturas de Copas Libertadores, Eliminatorias y Mundiales, entre ellos Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, siendo protagonista de relatos inolvidables, desde goles históricos hasta situaciones atípicas como cortes de luz en Avellaneda.
Su fallecimiento, a causa de una neumonía, generó un profundo impacto en el ambiente del periodismo deportivo argentino, donde colegas y fanáticos lo despidieron con respeto y admiración. Con su estilo único e irrepetible, Marcelo Araujo dejó una marca indeleble en la historia del relato futbolero.