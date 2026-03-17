Así fue el último adiós a Marcelo Araujo: las emotivas fotos con Claudia Villafañe, Tití Fernández y más figuras

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Si bien no se dieron a conocer precisiones médicas por decisión de la familia, trascendió que su condición física había empeorado de manera sostenida y se habla de una neumonía como desencadenante final. Ese desgaste progresivo, sumado a distintas complicaciones, terminó derivando en el desenlace que hoy enluta al fútbol argentino y a toda una generación de televidentes que lo siguieron durante años.

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Quién fue Marcelo Araujo y cuál fue su trayectoria en el periodismo deportivo

El reconocido relator y periodista deportivo Marcelo Araujo, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, falleció el 16 de marzo de 2026 a los 78 años en Olivos. Nacido el 12 de junio de 1947 en Buenos Aires, se convirtió en una de las voces más influyentes del fútbol argentino gracias a su estilo descontracturado, su impronta personal y una manera única de contar los partidos que marcó a generaciones.

Desde la década de 1970, Araujo comenzó a destacarse en transmisiones radiales y televisivas, dando los primeros pasos de una carrera que con el tiempo se volvería emblemática. Su gran salto llegó con Fútbol de primera, ciclo emitido por TyC Sports entre 1989 y 2004, donde se consolidó como la voz principal del “clásico del domingo” junto a Enrique Macaya Márquez.

Dueño de un estilo innovador, rompió con los moldes tradicionales del relato deportivo al incorporar comentarios espontáneos, toques de humor y frases que quedaron en la memoria popular. Entre ellas, una de las más recordadas fue: “¿Eso fue penal o yo estoy crazy, Macaya?”, que reflejaba a la perfección su impronta fresca y cercana con el público.

A lo largo de su carrera, también tuvo un rol protagónico en distintos programas televisivos. Entre 2005 y 2006 condujo 3 en el fondo en Canal 7 junto a Julio Ricardo y Ernesto Cherquis Bialo. Más tarde, en 2007, participó de ciclos como Fútbol, el debate y Noche de goles en América TV, ampliando su presencia en la pantalla chica.

Marcelo Araujo

Su trayectoria incluyó además la cobertura de importantes competencias internacionales. Relató la Copa FIFA Confederaciones 2009 y la final de la Copa Mustang en Colombia en 2006, sumando experiencia en escenarios de alto nivel.

En 2009 regresó con fuerza a la televisión abierta de la mano de Fútbol para todos en la TV Pública, donde narró clásicos del fútbol argentino y partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2014 hasta la temporada 2013-2014. Años más tarde, en 2018, volvió a la pantalla con Mundial 24 en A24.

Araujo también dejó su huella en coberturas de Copas Libertadores, Eliminatorias y Mundiales, entre ellos Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, siendo protagonista de relatos inolvidables, desde goles históricos hasta situaciones atípicas como cortes de luz en Avellaneda.

Su fallecimiento, a causa de una neumonía, generó un profundo impacto en el ambiente del periodismo deportivo argentino, donde colegas y fanáticos lo despidieron con respeto y admiración. Con su estilo único e irrepetible, Marcelo Araujo dejó una marca indeleble en la historia del relato futbolero.